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Как уменьшить сумму подоходного налога, порекомендовали в Минфине

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Апреля 2021, 10:12
Как уменьшить сумму подоходного налога, порекомендовали в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о целях проведения всеобщего налогового декларирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«42-м шагом Плана нации – 100 конкретных шагов предусмотрено проведение всеобщего налогового декларирования доходов и расходов. Целью всеобщего декларирования является создание эффективной системы контроля доходов и имущества физических лиц», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Такая система контроля, по его словам, направлена на борьбу с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также способствует обеспечению дополнительных поступлений в бюджет.

«При этом, в целях снижения налогооблагаемой базы, физические лица смогут применять социальные налоговые вычеты. Это позволит гражданам уменьшить сумму своего подоходного налога при наличии соответствующих расходов», - отметил глава Минфина.

Декларирование проводится поэтапно в отношении государственных служащих с последующим переходом на всех граждан.


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