Как улучшить внешнеполитическое ведомство, поделились казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Президентской концепции «Слышащего государства» в Министерстве иностранных дел РК состоялся прием граждан Казахстана, которые имели возможность лично обратиться со своими вопросами к заместителю Премьер-Министра – министру иностранных дел РК Мухтару Тлеуберди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи посетители обсудили с руководством МИД вопросы международного сотрудничества в сфере культуры, образования, инвестиций и исламского банкинга.

Казахстанские граждане поделились своими пожеланиями и рекомендациями по улучшению внешнеполитического ведомства. Рассмотрены вопросы кадровой политики Министерства.

Для записи на прием к руководству МИД РК граждане могут обратиться по следующему контактному номеру +7 (7172) 72 05 12.