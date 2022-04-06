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    21:19, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Как улучшить внешнеполитическое ведомство, поделились казахстанцы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Президентской концепции «Слышащего государства» в Министерстве иностранных дел РК состоялся прием граждан Казахстана, которые имели возможность лично обратиться со своими вопросами к заместителю Премьер-Министра – министру иностранных дел РК Мухтару Тлеуберди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи посетители обсудили с руководством МИД вопросы международного сотрудничества в сфере культуры, образования, инвестиций и исламского банкинга.

    Казахстанские граждане поделились своими пожеланиями и рекомендациями по улучшению внешнеполитического ведомства. Рассмотрены вопросы кадровой политики Министерства.

    Для записи на прием к руководству МИД РК граждане могут обратиться по следующему контактному номеру +7 (7172) 72 05 12.


    Теги:
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