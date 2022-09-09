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Как улучшить качество школьного образования - Jibek Joly

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Сентября 2022, 23:45
Как улучшить качество школьного образования - Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как улучшить качество школьного образования? Что нужно учесть при строительстве и оснащении школ? Своим мнением в эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly поделилась председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки Айгуль Мукашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня сын учится в 11 классе, я могу отметить, что качество школьного образования на достаточно хорошем уровне, но вызывает тревогу то, что в старших классах сокращены часы по химии, математике, физике, биологии, информатике. Многим детям, которые выбирают эти специальности, эти предметы должны преподавать в большем объеме. Если раньше было по три часа, то сейчас сократили по одному часу. Принят новый государственный стандарт образования, однако Президент в своем Послании сказал о том, что надо в старших классах увеличивать часы по естественно-научному направлению. Наш социальный партнер Министерство просвещения работает в данном направлении», - сказала Айгуль Мукашева.

В эфире программы «Новое время» она перечислила пункты, которые следует учесть при строительстве школ и их оснащении.

«В нашей стране большой проблемой является наличие трехсменных школ. Президент дал поручение построить новые школы. Эти школы должны соответствовать тем стандартам, по которым готовят детей. Это обновленные программы, современные классы с интерактивной доской и компьютерами. Мы бываем в регионах и даже сельские школы хорошо оснащены, соответствуют условиям и задачам образования», - добавила спикер.

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