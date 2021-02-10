Как улучшить качественный состав госслужащих, рассказала Анар Жаилганова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане госслужащих хотят обязать проходить курсы повышения квалификации не реже одного раза в год. Об этом заявила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно обеспечить улучшение качественного состава госслужащих. Главным принципом должно стать непрерывное самосовершенствование, в том числе путем повышения квалификации не реже одного раза в год», - сказала Анар Жаилганова.

При таком подходе, по ее словам, важна работа служб управления персоналом, которые должны быть заинтересованы в развитии компетенций госслужащих.

«Кадровым службам важно правильно выстроить совместную работу с Академией по формированию индивидуальных планов развития, что в конечном итоге должно способствовать профессионализации госаппарата. В этой связи, Академии необходимо пересмотреть систему повышения квалификации с учетом целевого обучения каждого госслужащего», - добавила Анар Жаилганова.