Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Как улучшить Алматы - жителям мегаполиса предложили поделиться идеями
5 Августа 2022 13:56

Как улучшить Алматы - жителям мегаполиса предложили поделиться идеями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы запустили урбанистическое исследование «Анкета горожанина», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Анкета разработана ТОО «НИИ «Алматыгенплан» совместно с Институтом прикладной урбанистики при поддержке акимата г. Алматы. Цель исследования – сбор идей и предложений для дальнейшего улучшения городской инфраструктуры.

«На основании ответов мы сможем получить карту так называемых «вернакулярных» районов, то, как алматинцы видят город, что их вдохновляет, что требует улучшений. Выявив запрос по конкретным участкам, мы сможем качественно видоизменить их. Также нам важно мнение неравнодушных горожан, готовых брать ответственность и участвовать в проектах развития», – сказал директор ТОО НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов.

В результате анкета послужит базой данных для качественной разработки генерального плана и мастер-планов развития. Анкета состоит из 43 вопросов.

Опрос можно пройти на сайтах НИИ «Алматыгенплан», лаборатории городских проектов Q-Lab, управления урбанистики, в ЦОНах и метро. QR-код анкеты также доступен на LED-экранах, остановках, в общественном транспорте.


Новости по теме
Проект по установке общественных туалетов разрабатывают в Алматы
Как дизайн-код усовершенствует архитектурный стиль столицы
Территорию «Атакента» реконструируют и благоустроят в Алматы
Читайте также
Более 250 пожарных и водителей не хватает в ДЧС Алматы
Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО
Находившегося 1,5 года в розыске акмолинца нашли в Алматы
Деревья вырубили из-за пристройки к школе в Алматы
Склад горел в центре Алматы
Какие земельные участки изымут для госнужд в 2023 году в Алматы
Кемпинг зоны строят в Алматы - посетителей нацпарков призывают беречь природу и соблюдать чистоту
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
2 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области
3 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
4 Уголовные дела завели по факту ввоза поддельных лекарств в Казахстан
5 Предложение запретить плевки на улицах поддержала глава Минздрава РК

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив