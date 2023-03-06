Как укрепление тенге может сказаться на снижении цен - мнение эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная валюта по отношению к доллару укрепилась до 431 тенге за доллар. С чем связан рост тенге и как долго может сохраниться данный тренд, прокомментировал экономист Эльдар Шамсутдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт объяснил, с чем связано укрепление тенге и какие факторы повлияли на это. По его словам, на укрепление нацвалюты повлияла совокупность как внешних, так и внутренних факторов.

«С внешней стороны влияние оказывает геополитическая ситуация и инфляционные настроения как в Еврозоне, так и в США. Мировые Центральные банки сообщают о дальнейшем росте ставок. Внутри страны на курс оказывают влияние ставки Национального банка, денежные вливания в экономику со стороны государства и неплохая выручка от продажи сырья. Валютный курс и стоимость фондирования (ставка по депозиту или бондам) связаны. Когда стоимость фондирования достаточно высокая, экономические агенты предпочитают размещаться в тенговые инструменты, депозиты, облигации», - сказал Эльдар Шамсутдинов корреспонденту МИА «Казинформ».

Экономист отметил, что сейчас на рынке банки могут дать ставку на уровне 16%, однако в этом случае срок размещения будет короткий от 1 до 30 дней.

«Есть отдельные случаи, например, «Bereke Bank» дает 15,5% на гибкие вклады (с пополнением и изъятием). Даже государственные ценные бумаги (ГЦБ), благодаря действиям Минфина, можно купить по очень вкусной цене. При такой стоимости фондирования курс должен вырасти до 515 тенге за доллар. Либо Нацбанк должен резко и значительно опустить базовую ставку, что автоматом потянет стоимость фондирования вниз», - считает Эльдар Шамсутдинов.

Также экономист ответил на вопрос, как долго может сохраниться тренд, связанный с падением доллара.

«Рынок считает, что базовая ставка на пике и ожидает ее снижения в ближайшее время. Этого ожидают и нерезиденты, которые активно фиксируют высокую ставку по тенговым инструментам, покупают дорогие ГЦБ и размещаются в годовые депозиты», - отмечает экономист.

Также Эльдар Шамсутдинов отметил, что падение американской валюты может повлиять на импортные товары.

«Валютный курс оказывает влияние на импортируемые товары или товары, при производстве которых используют импортное сырье. Краткосрочные изменения повлияют на импортные товары с высокой скоростью товарооборота. В остальных случаях цена не будет быстро меняться, так как у нас сильное влияние «эффекта храповика». Цены поднимают вверх быстро, а вот снижаться они будут с большим сопротивлением, даже снижение совокупного спроса не обязательно приведет к снижению совокупного уровня цен, особенно в краткосрочном периоде», - заключил Эльдар Шамсутдинов.

Согласно данным KASE, средневзвешенный курс доллара составил 431,08 тенге.

Ранее экономист Арман Байганов назвал основную причину укрепления тенге к доллару. По его словам, причиной укрепления нацвалюты является влияние налогового периода.