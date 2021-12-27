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Как украсили Алматы на Новый год

27 Декабря 2021 14:50
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Как украсили Алматы на Новый год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как украсился Алматы к Новому году - в материале от корреспондента МИА «Казинформ».

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В ответ на запрос агентства по новогоднему оформлению города Алматы в управлении культуры сообщили, что в рамках договора были установлены елки и малые архитектурные формы.

«Во всех восьми районах мегаполиса установлено более 100 фотозон, среди которых елки, малые архитектурные формы и другие элементы новогоднего оформления. Главная елка установлена на площади «Астана», возле КБТУ. Высота главного символа Нового года составляет 20 метров. Остальные инсталляции установлены по восьми районам города - на центральных улицах, возле районных акиматов, в пешеходных зонах»,- рассказали в управлении.

Таким образом, были украшены Парк Первого Президента, площадка перед Дворцом Республики, площадка перед Цирком, пешеходная зона по улице Панфилова и по улице Сауранбаева, Алматы Арена, ТЮЗ имени Н. Сац, Дворец Спорта, Халык Арена, Медео, улицы Майлина, Аль-Фараби, площадки перед районными акиматами и многие другие места в городе.

Кроме того, в городе до 30 декабря при поддержке акимата организован «Новогодний караван». Гостей и жителей города ждет караван грузовиков: декорации, иллюминация, световое шоу, яркие фотозоны и большая ярмарка подарков.

Более 30 тысяч метров световых гирлянд, мириады огней и интересное оформление будет радовать горожан. Передвижение грузовиков будет освещаться в социальных сетях.

Карта размещения новогоднего оформления

Казахский государственный цирк

Акимат Жетысуского района

Площадь «Абая»

Парк имени Первого Президента

Центральный парк культуры и отдыха

Акимат Алатауского района

Акимат Наурызбайского района

Пешеходная зона по ул. Сауранбаева, уг. ул. Спартака (Турксибский район)

Ул. Панфилова

пр. Назарбаева - пр. Аль-Фараби

Ул. Майлина - ул. Бухтарминская

Парк ниже Люксора

Кольцо на ул. Сейфулина выше пр. Аль-Фараби

Государственный музей искусств им А.Кастеева

Ледовый дворец «Алматы Арена»

Казахский государственный цирк

ТЮЗ им. Сац

Ул. Панфилова

Дворец спорта и культуры им. Балуан Шолака

ТЮЗ им. Сац

Ул. Панфилова

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#Алматы   #Новый год  
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Автор:

Гульзат Сахова

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