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Как углеродный налог Евросоюза ударит по экономике Казахстана

6 Августа 2021 13:45
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Как углеродный налог Евросоюза ударит по экономике Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как углеродный налог Евросоюза отразится на экономике Казахстана и какие альтернативные пути экспорта рассматриваются - об этом рассказал вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ранее было заявлено, что введение углеродного налога в Евросоюзе негативно отразится на экспорте Казахстана. Как углеродный налог Евросоюза ударит по нашей экономике и есть ли у нас анализ ситуации?» - спросила журналист.

Вице-министр ответил: есть основание полагать, что в будущем введение данного налога негативно отразится на нефтегазовой, добывающей стране.

«Первый вопрос – есть альтернативные маршруты. Это непоставка углеродного сырья в страны ЕАЭС. Рассматриваются альтернативные маршруты. Это Китай или страны Юго-Восточной Азии. Основной экспорт нефти сосредоточены в странах ЕАЭС. В данном случае, если предполагается, что данный углеродный налог будет применяться, то Казахстан будет рассматривать и альтернативные маршруты, то есть экспорт в другие страны», - прокомментировал Жумабай Карагаев.

Ранее также сообщалось, что Министерство энергетики РК инициирует внесение изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании».



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#Энергетика   #Экономика   #Евросоюз  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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