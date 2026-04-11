Как удивил китайских ученых Каныш Сатпаев

Ученый всю свою жизнь придерживался этого принципа. Из воспоминаний о К. Сатпаеве мы узнаем о его скромности и благородстве, огромной трудоспособности и человеколюбии. Следует отметить еще одну сторону личности академика Сатпаева — он нес свет науки за границы Советского Союза. История, о которой мы рассказываем, не описана в книгах, это один из случаев, о которых не упоминалось в советское время.

В 1958 году (в некоторых источниках указывается 1957 год) президент Академии наук Казахской ССР, академик Каныш Имантайулы в составе научной делегации СССР отправился в Пекин для участия в первой китайской научной конференции по вопросам изыскания месторождений полезных ископаемых. На этом научном форуме знаменитый ученый выступил с докладом об особенностях геологического картографирования в Казахстане, результатах и перспективах металлогенических исследований. Этот доклад вызвал большой интерес у китайских геологов. Потому что именно в тот момент в Поднебесной была опубликована только одна геологическая карта в масштабе 1:3 000 000. После этой конференции представители Министерства геологии Китая начали советоваться о методике проведения широкомасштабных геологических работ по поиску полезных ископаемых на всей территории своей страны и металлогении со специалистами Советского Союза, в частности с казахстанскими.

Как говорит сотрудница мемориального музея академика К. Сатпаева в Баянауле Гаухар Балабаева, сообщившая нам эти сведения, ученый, рассказав о полезных ископаемых Казахстана, особенно о важности Жезказганских месторождений меди, представил ученым мира геологическое богатство казахской земли. Благодаря этому он стал пользоваться большим уважением в международной научной среде.

— На конференции научная среда Китая проявила особый интерес к докладу К. Сатпаева, его научные труды были признаны на международном уровне. Его даже специально принял министр геологии Китая. Один из известных китайских геологов позднее написал в своих воспоминаниях о Сатпаеве: «Это очень видный ученый, который глубоко изучил недра Казахстана, доказал с научных позиций его подземные богатства. Его научные работы были важны не только для одной страны, но и для всей мировой геологической науки». Это мнение говорит о том, что работа Каныша Сатпаева была признана на международном уровне, — сказала Г. Балабаева.

Интересно, что личной переводчицей Каныша Сатпаева в этой поездке была китайский профессор, преподавательница русского и английского языков Чжоу Чаофань.

Впечатленная глубокими знаниями казахского ученого, его личным обаянием, простотой и интеллигентностью, Чжоу Чаофань долгие годы хранила в своем сердце теплые воспоминания о видном геологе.

— В тот далекий 1958 год мне выпало счастье быть личным переводчиком Каныша Имантайулы Сатпаева. В ходе общения с ним я была поражена его новаторским стилем работы в геологии. Сатпаев возвысил геологические исследования своей страны до мирового уровня, опередив в этой сфере ученых из самых передовых капиталистических стран. Он был на лидирующей позиции в мире по исследованиям металлогении Казахстана, — написал китайский профессор.

По итогам той поездки группа студентов геолого-географического факультета Казахского государственного университета имени Кирова (сейчас Казахский национальный университет имени аль-Фараби) была направлена в Пекинский университет. Они позднее окончили указанное учебное заведение на китайском языке. Один из выпускников, позже ставший одним из казахстанских ученых, профессор Сеит Кусаинов в 1996 году был на стажировке на научном семинаре в геологическом университете в китайском городе Ухань. Там он познакомился с профессором Чжоу Чаофань. Она поделилась воспоминаниями о К. Сатпаеве, дала высокую оценку благотворному влиянию, оказанному им на геологичекую науку Китая.

— Работать с ним было очень интересно для меня. Я часто задавала ученому вопросы. Он давал обстоятельные ответы и спрашивал меня о моей учебе, работе, семейном положении. После завершения научной конференции мы совершили экскурсию на Великую Китайскую стену, после этого отправились в Шанхай. С нами были и другие советские и китайские товарищи, более 10 человек. В пути Каныш Имантайулы не привередничал в еде, не выражал недовольства и условиями проживания. Он был очень простым человеком, лишенным высокомерия. В Шанхае мы вышли на прогулку, посетили многие красивые места города, заходили в магазины. По китайской традиции молодежь помогает старшим носить вещи. Я предложила Сатпаеву понести его чемодан. Но он сказал: «В Казахстане не считается приличным, когда женщина носит тяжелые вещи». Таким образом, сохраняя хорошие отношения, мы свободно и непринужденно общались. Его возраст тогда приближался к 60 годам, но здоровье у него было хорошим. Он отличался выносливостью и трудолюбием. Высокие человеческие качества и обаятельность произвели на меня неизгладимое впечатление на всю жизнь, — сказала Чжоу Чаофань.

Китайские ученые, сразу разглядевшие масштаб личности Сатпаева в науке, на той конференции подарили ему картину из фарфора. На картине было написано китайскими иероглифами:

Белоснежные горы — как драгоценный нефрит,

Лес и село объяты сном.

Одинокий дом у подножья горы,

Вьется дым очага, поднимаясь к небу.

Эту картину к 125-летию ученого его внучка Алима Жармагамбетова подарила музею в Баянауле. Сегодня эта картина хранится среди особых экспонатов.

Напомним, в прошлом году в Астане состоялась презентация 10-томного собрания сочинений Каныша Сатпаева.