17 Мая 2022 22:00

Как удержать лидерство в национальном первенстве по футболу – главный тренер ФК «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – ФК «Тараз» успешно лидирует в отечественном чемпионате. Однако руководство клуба продолжает усиливать команду, настроено работать над ошибками и делать все возможное для достижения поставленных целей, передает корреспондент МИА «Казинформ». Напомним, в 11-м туре национального первенства «Тараз» одержал победу, обыграв дома уральский «Акжайык» со счетом 2:0. После этой победы ФК «Тараз» вышел в лидеры чемпионата Казахстана.Об игроках «Тараза», о соперниках и болельщиках, о победах и поражениях - в интервью главного тренера «Тараза» Нуркена Мазбаева.

- Нуркен Калдыбекович, скажите, пожалуйста, о последнем матче - с уральской командой «Акжайык».

- Это был последний матч тура, и мы прекрасно понимали, что в случае положительного исхода будем лидировать в турнирной таблице. Но мы знали, что психологически это обременительно. Мы добились хорошего результата, значит, игра не может разочаровать. Все знают, что у гостей очень хорошая оборона. Неудобная для нас команда. Но у нас был свой план, как прорвать такую оборону. Хотя на поле мы не смогли полностью реализовать его. Быстрый забитый гол, вероятно, повлиял на ход игры в целом.

- Есть ли игрок, который может усилить основной состав из команды Первой лиги?

- Сейчас в нашей команде 24 полевых игрока, три вратаря. 16 игроков из этого числа участвуют в матчах. Есть еще молодые игроки. Это наш резерв на ближайшее будущее. Кроме того, есть молодежь 2000 - 2003 годов рождения, на которую мы тоже рассчитываем.

- «Тараз» вновь возглавил турнирную таблицу. Можно ли сказать, что клуб поборется за медали?

- Думаю, что можно ставить перед командой такие цели, но для этого нужно удачное стечение обстоятельств. Кроме того, хорошо было бы во время трансферного окна взять хорошего нападающего. У нас есть на примете несколько игроков, но их запросы должны соответствовать нашим финансовым возможностям.

- Впереди для ФК «Тараз» предстоят два сложных выездных матча. Один из них с клубом «Каспий», который в турнирной таблице находится в числе лидеров. Что Вы думаете об этих матчах?

- «Каспий» - очень хорошая команда, имеющая свой стиль. Игра предстоит на искусственном газоне, качество которого не назовешь хорошим. И сопернику на нем, по ясным причинам, будет проще. Но мы не оправдываемся заранее. Сегодня они проиграли «Мактааралу». Значит, у них тоже есть слабые места. Будем анализировать, изучать соперника и выходить на поле, чтобы добиться положительного результата.

- Абылайхан Жумабек все же вышел на поле. Можно ли было выпустить его сначала?

- Он получил травму в прошлом туре. Подключился только к последним двум - трем турам. Поэтому мы не стали рисковать. Хотя за отведенное время у него был отличный шанс забить. Но он решил отдать пас партнеру.

- То, что у «Тараза» хорошие болельщики, которые активно поддерживают команду, - это отметили даже соперники на послематчевой пресс-конференции. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Как оказалось, это был самый посещаемый матч сезона на Центральном стадионе города Тараза. Поздравляю всех болельщиков с победой! Мы чувствуем вашу поддержку.

- Спасибо за беседу!

Отметим, что Тараз является кузницей футбольных мастеров, востребованных не только в Казахстане.

Жамбылский регион славился футбольными талантами с советских времен. Здесь делали первые шаги олимпийский чемпион Евгений Яровенко, член сборной СССР Сеильда Байшаков. Из ныне выступающих известны Бауыржан Исламхан, Улан Конысбаев, Еркебулан Сейдахмет. Однако они, как и многие другие жамбылцы, теперь защищают цвета других казахстанских клубов. Отдельно стоит отметить известного Бахтиера Зайнутдинова, играющего не последнюю роль в ведущем российском клубе ЦСКА.

Сегодня «Тараз» использует в своем составе только четырех легионеров. Костяк команды составляют местные воспитанники.

Напомним, что в 2022 году в ФК «Тараз» поменялось руководство клуба. Новым руководителем футбольного клуба «Тараз» стал известный в прошлом казахстанский футболист Жандос Ахметов. Уроженец Жамбылской области, он в свое время защищал цвета «Тараза».