РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:51, 23 Август 2023 | GMT +6

    Как удалить аккаунт в Telegram

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Telegram — это популярное мессенджер приложение, которое позволяет обмениваться сообщениями и файлами. Однако, у пользователя могут возникнуть разные ситуации, когда он может решит удалить свой аккаунт в Telegram. В этой статье мы расскажем вам, как быстро удалить свой аккаунт в Телеграмм, а также ответим на часто задаваемые вопросы, передает МИА «Казинформ».

    Как удалить аккаунт Телеграмм в приложении

    Если вы решите удалить свой аккаунт в Телеграмме, следуйте этим шагам:

    - Откройте приложение: Запустите приложение Telegram на своем устройстве.

    - Перейдите в настройки: Нажмите на значок меню (обычно это три горизонтальные полоски) в верхнем левом углу экрана, затем выберите «Настройки».

    - Выберите Конфиденциальность и безопасность: В разделе «Настройки» выберите «Конфиденциальность и безопасность».

    - Перейдите к удалению аккаунта: Прокрутите вниз и найдите раздел «Удаление аккаунта». Здесь вы найдете опцию «Удалить мой аккаунт».

    - Подтвердите действие: Telegram попросит вас ввести ваш номер телефона, чтобы подтвердить, что это действительно вы. Введите номер телефона, связанный с вашим аккаунтом.

    - Уточните причину: После ввода номера телефона, вам предложат выбрать причину удаления аккаунта из предоставленного списка.

    - Удаление аккаунта: После выбора причины удаления вам нужно будет подтвердить удаление аккаунта, введя свой пароль.

    - Подтверждение удаления: После ввода пароля, ваш аккаунт будет помечен на удаление. Вам будет предоставлено 30 дней, чтобы передумать и восстановить аккаунт.

    Часто задаваемые вопросы:

    Как удалить аккаунт в Telegram на Айфоне?

    Для удаления аккаунта в Telegram на iPhone следуйте тем же шагам, описанным выше.

    Как удалить аккаунт в Телеграмме на время

    Можно ли удалить аккаунт в Telegram временно? Нет, в Telegram нет функции временного удаления аккаунта. Вы можете либо деактивировать аккаунт на 30 дней, либо окончательно удалить его.

    Как удалить второй аккаунт в Телеграмм

    Если у вас есть несколько аккаунтов в Telegram, вы можете удалить любой из них, следуя указанным выше шагам.

    Заключение: Удаление аккаунта в Telegram - личное решение каждого пользователя. Если вы решили удалить свой аккаунт, следуйте указанным выше шагам. Помните, что это окончательное действие, и вам будет дано время для раздумий.

    Теги:
    Соцсети Культура
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!