АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Telegram — это популярное мессенджер приложение, которое позволяет обмениваться сообщениями и файлами. Однако, у пользователя могут возникнуть разные ситуации, когда он может решит удалить свой аккаунт в Telegram. В этой статье мы расскажем вам, как быстро удалить свой аккаунт в Телеграмм, а также ответим на часто задаваемые вопросы, передает МИА «Казинформ».

Как удалить аккаунт Телеграмм в приложении

Если вы решите удалить свой аккаунт в Телеграмме, следуйте этим шагам:

- Откройте приложение: Запустите приложение Telegram на своем устройстве.

- Перейдите в настройки: Нажмите на значок меню (обычно это три горизонтальные полоски) в верхнем левом углу экрана, затем выберите «Настройки».

- Выберите Конфиденциальность и безопасность: В разделе «Настройки» выберите «Конфиденциальность и безопасность».

- Перейдите к удалению аккаунта: Прокрутите вниз и найдите раздел «Удаление аккаунта». Здесь вы найдете опцию «Удалить мой аккаунт».

- Подтвердите действие: Telegram попросит вас ввести ваш номер телефона, чтобы подтвердить, что это действительно вы. Введите номер телефона, связанный с вашим аккаунтом.

- Уточните причину: После ввода номера телефона, вам предложат выбрать причину удаления аккаунта из предоставленного списка.

- Удаление аккаунта: После выбора причины удаления вам нужно будет подтвердить удаление аккаунта, введя свой пароль.

- Подтверждение удаления: После ввода пароля, ваш аккаунт будет помечен на удаление. Вам будет предоставлено 30 дней, чтобы передумать и восстановить аккаунт.

Часто задаваемые вопросы:

Как удалить аккаунт в Telegram на Айфоне?

Для удаления аккаунта в Telegram на iPhone следуйте тем же шагам, описанным выше.

Как удалить аккаунт в Телеграмме на время

Можно ли удалить аккаунт в Telegram временно? Нет, в Telegram нет функции временного удаления аккаунта. Вы можете либо деактивировать аккаунт на 30 дней, либо окончательно удалить его.

Как удалить второй аккаунт в Телеграмм

Если у вас есть несколько аккаунтов в Telegram, вы можете удалить любой из них, следуя указанным выше шагам.

Заключение: Удаление аккаунта в Telegram - личное решение каждого пользователя. Если вы решили удалить свой аккаунт, следуйте указанным выше шагам. Помните, что это окончательное действие, и вам будет дано время для раздумий.