Как участвовать в пилотном проекте «Ashyq» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об алгоритмах подачи заявок на участие в пилотном проекте «Ashyq», рассказал директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях предупреждения распространения короновирусной инфекции и поддержки объектов предпринимательства в период введения ограничительных мероприятий на объектах предпринимательства начата реализация пилотного проекта «Ashyq». По информации разработчиков, по состоянию на 6 апреля, результаты работы в рамках пилота: 125 000 пользователей приложения «ASHYQ». Всего выдано 374 QR кода объектам, из них: в Нур-Султане - 91 участник пилота, в Караганде - 39 участников пилота. По Алматы по состоянию на 8 апреля – на сайте акимата в списке 264 участников пилота, заявка одного участника находится в обработке и на стадии получения QR-кода – 92 участника», - сказал на брифинге Айтуар Кошмамбетов.

По данным за 5 апреля, благодаря пилотному проекту, в городе Алматы выявлено 19 посетителей с красным и желтым статусом. В целом с 17 января по 5 апреля выявили 273 граждан с красным статусом по всей республике, то есть в тех городах где действует проект.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» на очередном заседании Правительства предложила включить в постановление ГГСВ РК алгоритм включения и исключения участников из пилотного проекта.

В данный момент алгоритмы на стадии утверждения и соответствующие изменения будут приняты.

Заявки на участие в проекте «Ashyq» для всех новых участников (фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 16 лет), боулинг клубы) подаются в Палату предпринимателей Алматы через форму на платформе Яндекс. Ссылку можно будет найти на телеграмм-канале «Бизнес штаб Алматы».

После подачи все заявки проверяются на соответствие ОКЭД и согласовываются с районными управлениями санитарно-эпидемиологического контроля.

Далее после проверки и одобрения поданные заявки передаются на предоставление допуска для скачивания QR. После получения допуска, заявители скачивают QR на сайте InfoKazakhstan.kz, согласно инструкции получения QR на электронной платформе.

«Первую неделю новые участники работают в тестовом режиме, проходят обучение. Через неделю работы в тестовом режиме, новые участники включаются в список участников, размещенный на сайте акимата. Хочу отметить, что передача заявок на предоставление допуска для скачивания QR производится 2 раза в день в 12-00 и 18-00 часов. Включение в списки участников на сайте акимата производится 2 раза в неделю во вторник и четверг», - сообщил Айтуар Кошмамбетов.

Основаниями для отказа в участии в проекте «Ashyq» являются:

1) несоответствие объекта коду ОКЭД;

2) запрещенный вид деятельности.

Участники проекта «Ashyq» по городу Алматы исключаются из проекта по следующим основаниям:

1) выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте (отсутствие инфоплакатов о проекте, QR на вход и выход, загрузка зала выше разрешенной согласно установленным нормам, не соблюдение социальной дистанции, масочного режима, работа в неустановленное время);

2) объектом не проводится check-in посетителей более 3-х дней;

3) при снятии недельной статистики объекта выявлено отклонение от нормы более 70% среднего количества сканирований за неделю.