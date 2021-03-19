Как участники проекта «Медаль Елбасы» поддерживают казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники проекта «Медаль Елбасы» в период карантина реализовали волонтёрские проекты, где помогали многодетным семьям и семьям медицинских работников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

Анель Башарова - ученица 10-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Талдыкоргана. Несмотря на карантинный режим и переход к онлайн-обучению, она инициировала волонтёрский проект по обучению детей медицинских работников. Два раза в неделю школьница онлайн давала уроки английского языка. Её идею поддержали одноклассники и друзья. В скором времени идея десятиклассницы переросла в масштабный онлайн-проект. Школьники обучали английскому языку свыше 150 учеников из разных регионов республики, в том числе из отдалённых сёл и детского дома «Айналайын» г. Талдыкоргана. Волонтёрская инициатива школьников реализуется под руководством наставника Ирины Лян.

«В рамках проекта мы обучаем детей не только английскому языку, но и даём знания по основным предметам школьной программы. У нас обучаются дети разных возрастов. Мы видим, как дети стараются, не пропускают занятия. Они очень заинтересованы, и это ещё больше вдохновляет», - поделилась Ирина Лян.

Не менее амбициозным оказался студент из г. Аксу Данияр Рымбаев, участник проекта «Медаль Елбасы». 20-летний студент зарегистрировал свой благотворительный фонд.

«Мне всегда нравилось помогать нуждающимся, но делать это постоянно я стал, участвуя в проекте «Медаль Елбасы». Проект вдохновил меня создать фонд, чтобы реализовывать волонтёрские идеи», - рассказал Данияр.

Благотворительный фонд начался с Instagram-страницы, где Данияр и его друзья в период карантина начали помогать многодетным семьям. Они привозили им необходимые продукты.

«Мы поняли, что людей, желающих помогать ближнему, очень много. Нужно только взять на себя ответственность и организовать процесс», - пояснил Данияр.

Проект национального уровня «Медаль Елбасы» помогает молодым казахстанцам развить свои навыки в нескольких направлениях, таких как спорт, чтение книг, трудовая практика и других. В направлении «Волонтёрство» участники смогли раскрыть свой потенциал и реализовать социально значимые проекты.

«Мы уверены, что потребность помогать есть у каждого. Нужно только уметь распределить личное время так, чтобы успевать делать что-то полезное для общества, почувствовать себя его частью. Протянуть руку помощи тем, кто по той или иной причине вдруг остался без поддержки. Или тем, кому нужны стимул и мотивация стать лучше и успешнее», - отметила Анель Башарова.

Всего программа «Медаль Елбасы» охватила в 2020 году более 11 тысяч участников, из них 3 535 стали обладателями Медали Елбасы. Проект реализуется Фондом Нурсултана Назарбаева и Академией Елбасы в рамках инициативы «Ел Үміті».



