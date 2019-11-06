Как убирают снег в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обильный снег выпал сегодня в Нур-Султане, и во всех районах столицы активно начинается очистка улиц. На данный момент выпавший снег убирают 500 единиц техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате Нур-Султана, во всех районах столицы полным ходом идут работы по очистке территорий от снега, дороги посыпают песко-соляной смесью. В общей сложности в городе работают 500 единиц техники, более 1800 дорожных рабочих. В «режиме ожидания» - более 150 единиц специальных машин.

«Уже сейчас работа идет полным ходом. У нас в общей сложности на линии - 12 подметальных маршрутов, а также работают 16 пескоразбрасывателей. Подметальные машины будут сметать снег на обочину, после чего будет образовываться вал и вывозиться на снежные полигоны», - сказал заместитель генерального директора ТОО «Астана Тазалық» Марсель Узаков корреспонденту агентства.

«С первым снегом, как только началось ухудшение погоды, пескоразбрасывательные машины полностью посыпали мосты, перекрестки, чтобы не образовался гололед, обработаны тротуары. Уже когда повысился уровень снега, началось подметание», - отметил М. Узаков.

Как рассказал заместитель генерального директора, «Астана Тазалык» и столичный акимат совместно с «Казгидрометом» ежедневно следят за погодой.

«Районные акимы, руководство города полностью отслеживают погодные условия. По данным «Казгидромета», еще будет потепление, ожидается дождь. Все держится на контроле», - проинформировал он.

Марсель Узаков ответил также на вопрос, возникают какие-либо трудности при очистке снега.

«Никаких проблем нет. Это уже отработанные годами мероприятия. Сотрудники «Астана Тазалык» работают по 10-15 лет, и для них это не ново. Каждый свою работу знает, так же, как акимы районов, сотрудники акимата, технодзора полностью отслеживают ситуацию».

В общей сложности, по данным Марселя Узакова, в зимний период планируется задействовать более 1900 единиц техники и порядка 3,5 тысяч работников. В каждом районе города (Алматы, Сарыарка, Есиль и Байконур) созданы четыре снежных полигона.