Как уберечься в мороз - советы спасателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с резким похолоданием департамент по ЧС напомнил о мерах безопасности, передает официальный сайт акимата Астаны.

Столичный департамент по ЧС призывает горожан быть бдительными в морозы и выполнять простые, но действенные рекомендации.

«Получив сообщение о штормовом предупреждении, предупредите своих родственников и соседей, так как они об этом могли не слышать. При сильных морозах старайтесь не выходить на улицу, а тем более выезжать куда-либо на личном автотранспорте», - говорится в сообщении ДЧС.



Кроме того, спасатели рассказали, как уберечься от обморожения.



«Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант - варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом. Не носите на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения», - предупредили спасатели.



Если появилась неисправность в машине вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, отметили в ДЧС, лучше оставаться в салоне, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.



