25 Июня 2022 11:14

Как уберечься от жары - рекомендации врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на протяжение нескольких дней наблюдается жаркая погода. Врачи городских поликлиник рассказали о том, как переносить жару и поделились своими рекомендациями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

«Тепловой удар – это состояние, вызванное перегревом организма. Вследствие чего нарушаются компенсаторные функции, отвечающие за регулирование температуры тела. В жаркую погоду не стоит злоупотреблять жирной, соленой пищей, да и вообще много есть», - рассказала врач-терапевт городской поликлиники №1 Алина Боргекова.

По словам специалиста, первыми признаками солнечного удара могут быть затруднённое дыхание, высокая температура тела, тошнота, двоение в глазах, головные боли и головокружение. Помимо этого, возможны такие симптомы, как потеря сознания и судороги.

В жаркое время года наибольшему риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В это время возникают склонность к тромбозам и перепады артериального давления, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Жара может вызвать приступы стенокардии. Поэтому пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны быть крайне осторожными в это время года», - сказала кардиолог городской поликлиники № 4 Жанат Сункарбекова.

Врач рекомендует пациентам принимать базисную терапию и обязательно брать с собой препараты для оказания самопомощи. К примеру, у каждого гипертоника должен быть препарат для снижения давления. А у пациента с ишемической болезнью сердца – аэрозоль или таблетки для снятия приступа стенокардии.