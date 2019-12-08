Как уберечься от травм во время гололеда - советы специалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном центре общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан предупредили казахстанцев об опасности уличных травм, которые резко увеличиваются в период заморозков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации специалистов НЦОЗ МЗ РК, наиболее распространенные зимние травмы - переломы конечностей. Они возникают из-за того, что человек, падая, инстинктивно выставляет вперед руку и обрушивается на нее всем весом тела.

«Аналогично неловко выставленная нога ломается в области голени. У женщин этому способствует ношение обуви на высоком каблуке, в которой так легко споткнуться и упасть. Поэтому женщинам рекомендуется в зимний период с осторожностью носить обувь на высоком каблуке. В зимнее время лучше носить обувь на плоской подошве или на низком квадратном каблуке. Желательно, если подошва будет с крупной ребристостью, которая не скользит. В гололедицу ходить нужно как бы немного скользя, словно на маленьких лыжах. Идти следует не спеша. Помните, чем быстрее шаг, тем больше риск упасть», - советуют специалисты.

Врачи порекомендовали: не стоит специально скользить по льду, так как это усиливает обледенение подошвы. Пожилым людям рекомендуется прикреплять на подошву обуви специальные накладки против скольжения.

«Во время падения следует придерживаться следующих рекомендации: постарайтесь присесть - так уменьшится высота «полета». В момент падения нужно сгруппироваться- притяните подбородок к груди, уберите кисти рук к животу, прижмите локти к бокам. Постарайтесь выдвинуть плечи вперед и держите ноги вместе. В сочетании с приседанием это и даст группировку.

Если вы падаете на спину, прижмите подбородок к груди, а руки раскиньте как можно шире. Это обезопасит вас от черепно-мозговой травмы», - отметили врачи.

«При падении со скользкой лестницы очень важно защитить лицо и голову: постарайтесь прикрыть их руками. Не пытайтесь затормозить падение, растопыривая руки и ноги — это может увеличить количество переломов», - говорят в НЦОЗ.

Фото: gorcom36.ru