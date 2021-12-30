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Как уберечься от пищевых отравлений в праздничные дни

30 Декабря 2021 11:10
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Как уберечься от пищевых отравлений в праздничные дни

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ –Как уберечь себя от неприятных сюрпризов и какие ограничительные меры следует соблюдать в новогодние выходные? На эти вопросы ответил главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Не секрет, что в праздничные дни возрастает количество пищевых отравлений. Основными причинами острых кишечных инфекций является нарушение технологии приготовления блюд или употребление в пищу просроченных продуктов.

«Чтобы не омрачить новогодние праздники неприятными сюрпризами, рекомендуем приобретать пищевую продукцию только в установленных местах розничной продовольственной торговли и только при наличии документов, удостоверяющих её качество и безопасность. Не стоит покупать продукты неизвестного происхождения, без наличия информации о наименовании, составе, без даты изготовления, сроков годности и условий хранения, а также домашнего изготовления», – отметил Юрий Залыгин.

Главный санврач рекомендует готовить праздничные блюда в небольших количествах и быть предельно осторожными с кремовыми кондитерскими изделиями, многокомпонентными салатами, майонезной заправкой и алкоголем.

Кроме того, спикер призвал жителей области избегать мест массового скопления народа и соблюдать ограничительные меры во избежание заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 109 526 случаев коронавирусной инфекции.

В выходные дни допускается работа ряда объектов при условии наличия безопасного «зелёного» статуса у сотрудников и посетителей.

«При этом посещение массовых мероприятий и общественных мест с QR-кодом не является ограничением, а это правило сегодняшнего дня. Нужно понимать, что «зелёный» статус не отменяет необходимости ношения средств индивидуальной защиты, соблюдения дистанции и других мер профилактики. Карантинные требования продиктованы заботой о здоровье каждого гражданина и направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе», – добавил Юрий Залыгин.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Караганда   #Новый год  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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