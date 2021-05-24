Как уберечься от квартирных краж: советы полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК дали советы гражданам о о том, как уберечь свои квартиры от краж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы сказать, что для обеспечения сохранности своего жилища, гражданам необходимо принимать в этом личное участие и соблюдать самые простые нормы безопасности», - сказал на брифинге заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.

Так, по его словам, для того чтобы обезопасить свое жилище от краж необходимо:

- в случае отсутствия не оставлять открытыми окна и балконные двери квартиры;

- установить на входных дверях как минимум 2 запорных устройства со сложными механизмами;

- обеспечить максимальную техническую укреплённость своего жилища, путем использования современных электронных средств защиты (датчики движения, звуковая сигнализация и т.п.);

- не хранить крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а использовать для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользоваться услугами банков;

- и наконец, одним из наиболее эффективных способов защиты от такого рода преступлений является постановка своего жилья под централизованную пультовую охрану.







