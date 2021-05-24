Как уберечься от квартирных краж: советы полицейских
«Хотелось бы сказать, что для обеспечения сохранности своего жилища, гражданам необходимо принимать в этом личное участие и соблюдать самые простые нормы безопасности», - сказал на брифинге заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.
Так, по его словам, для того чтобы обезопасить свое жилище от краж необходимо:
- в случае отсутствия не оставлять открытыми окна и балконные двери квартиры;
- установить на входных дверях как минимум 2 запорных устройства со сложными механизмами;
- обеспечить максимальную техническую укреплённость своего жилища, путем использования современных электронных средств защиты (датчики движения, звуковая сигнализация и т.п.);
- не хранить крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а использовать для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользоваться услугами банков;
- и наконец, одним из наиболее эффективных способов защиты от такого рода преступлений является постановка своего жилья под централизованную пультовую охрану.