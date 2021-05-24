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    13:47, 24 Май 2021 | GMT +6

    Как уберечься от квартирных краж: советы полицейских

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК дали советы гражданам о о том, как уберечь свои квартиры от краж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотелось бы сказать, что для обеспечения сохранности своего жилища, гражданам необходимо принимать в этом личное участие и соблюдать самые простые нормы безопасности», - сказал на брифинге заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.

    Так, по его словам, для того чтобы обезопасить свое жилище от краж необходимо:

    - в случае отсутствия не оставлять открытыми окна и балконные двери квартиры;

    - установить на входных дверях как минимум 2 запорных устройства со сложными механизмами;

    - обеспечить максимальную техническую укреплённость своего жилища, путем использования современных электронных средств защиты (датчики движения, звуковая сигнализация и т.п.);

    - не хранить крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а использовать для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользоваться услугами банков;

    - и наконец, одним из наиболее эффективных способов защиты от такого рода преступлений является постановка своего жилья под централизованную пультовую охрану.




    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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