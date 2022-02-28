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Как уберечься от интернет-мошенничеств, рассказали в полиции

28 Февраля 2022 04:11
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Как уберечься от интернет-мошенничеств, рассказали в полиции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –124 уголовных дела по фактам интернет мошенничеств расследуют в департаменте полиции Актюбинской области. В ходе брифинга в РСК актюбинские полицейские рассказали гражданам, как уберечься от интернет-мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам старшего следователя по ОВД следственного управления ДП Актюбинской области Галины Стырличук, киберпреступность стоит на первом месте по мошенничествам по всей республике.

«На сегодняшний день мы расследуем 124 уголовных дела по интернет мошенничествам. К сожалению, граждане сами передают преступникам пароли от карточек, смс коды, а затем обращаются к нам за помощью. Мы расследуем уголовные дела, направляем в суд, однако киберпреступники находятся не только в Актобе, но и в Алматы, в Павлодаре, Костанае, Караганде. Мошенники - это в основном граждане, которые владеют программами, имеют способности, разбираются в «компьютере». В прошлом году было возбуждено 1181 уголовное дело по мошенничеству, часть из них не раскрыта. Бывает что деньги наших граждан уходят в Украину, Россию, Китай, США. Потерпевшие верят обещаниям преумножить их деньги, играют на бирже, берут кредиты на это, а потом оказываются «вне игры», - говорит Г.Стырличук.

Среди частых видов мошенничества - это покупка несуществующих товаров на сайтах, вложение в финансовые пирамиды, перевод на другие счета денег.

«Люди переводят на другие счета свои деньги по звонку мошенников, которые представляются сотрудниками полиции, частными судебными исполнителями, сотрудниками банков. Им рассказывают, что на их счета кто- то покушается и хочет оформить кредит. Гражданин поверив мошеннику передает ему все пароли, смс коды, свои данные и через время узнает, что на его имя оформлен кредит на сумму не 100 тысяч тенге, а 1-5 млн тенге», - рассказывает Г.Стырличук.

В связи с этим полицейские рекомендуют, ни в коем случае не называть персональные данные, реквизиты карты, логин или пароль для входа в Интернет-Банк, не совершать действия под диктовку третьих лиц по телефону, не переходить по ссылке, указанной в SMS-сообщении.

Необходимо регулярно производите смену паролей доступа к услугам банкинга, пользоваться мерами безопасности, которые существуют в платежных системах. Если звонят с незнакомого номера, нужно прервать разговор и обратиться в свой банк.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #Мошенничество  
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Автор:

Самал Ендибаева

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