Как уберечься от гриппа - рекомендации врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году грипп особенно сложно может протекать как у взрослых, так и у детей, утверждают столичные специалисты. Заместитель директора по лечебной работе Многопрофильной городской детской больницы №3 Роза Утегенова дала основные советы и подсказала, как защитить иммунитет от гриппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Вспышка и всплеск заболеваемости гриппом характерны для осенне-зимних месяцев. В настоящее время начинается сезон гриппа и острой вирусной инфекции, которая протекает тяжелее, чем было раньше. Это вирусное заболевание, от которого может заболеть человек любого возраста, оно представляет большую опасность для жизни и здоровья человека», - говорит врач высшей категории.

Она отметила, что многие начинают заниматься самолечением, вычитывая в интернете различные материалы на эту тему. Как проинформировала Роза Утегенова, при неправильном лечении болезнь может обостриться раньше и хуже. А лечение запущенного заболевания в разы сложнее.

«Среди населения - жителей столицы - постоянно проводим профилактику гриппа. Единственный эффективный способ избежать заболевания гриппом – это вакцинация. При заболевании гриппом не следует заниматься самолечением. Пациенту обязательно нужно вызвать врача на дом. Следует применять только те меры лечения, которые были назначены после осмотра врачом. При быстром лечении в начале заболевания артроз не приводит к таким осложнениям, как коклюш и др. В целом, если бы население столицы получило больше прививок, заболеваемость гриппом снизилась бы», - утверждает врач-педиатр.

Также врач пояснила разницу между заболеванием коронавирусом и гриппом.

«У больного гриппом температура тела поднимается до 38-39 градусов. Появляется слабость, заложенность носа. А во время коронавируса температура сильно не поднимается и держится на уровне около 37 градусов. Слабость становится подавляющей. Если температура не падает в течение трех дней, слабость продолжается, пропадают вкус и обоняние, кроме того, появляется одышка и кашель, это симптомы коронавируса», - пояснила заместитель директора МГДБ №3.

По словам Розы Утегеновой, люди, вакцинированные против гриппа, могут не заразиться вирусом. Даже в случае заражения болезнь протекает легче, с меньшим риском дальнейших осложнений и пневмонии.

Врач также посоветовала пациентам, которые заразились COVID-19 и не вылечились от болезни, быть осторожными во время сезона гриппа.

Спикер дала несколько простых, но ценных советов, как защититься от гриппа:

- частые прогулки на свежем воздухе. Регуляция дыхания повышает вентиляцию легких, улучшает систему кровообращения;

- соблюдение личной гигиены, частое мытье рук с мылом и средствами на спиртовой основе;

- регулярное проветривание дома и рабочего места;

- употребление в пищу продуктов, содержащих витамин «С» (лимон, мед, малина и др.);

- занятие физической культурой, спортом.