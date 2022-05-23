23 Мая 2022 14:50

Как уберечься от болезней во время отпуска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Считанные дни остались до наступления лета. Совсем скоро можно будет греться под теплым солнцем, выезжать на природу, гулять по лесу и купаться в водоемах. В преддверии отпусков и школьных каникул Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК проинформировал о том, как не омрачить себе долгожданный отдых, передает МИА «Казинформ».

В лесу можно спастись от городского шума, привести мысли в порядок, набраться сил и вдохновения, а ещё — клещей. Всем известно, что они могут быть переносчиками таких заболеваний, как клещевой энцефалит и конго-крымская геморрагическая лихорадка. Напомним, буквально пару дней назад жительнице Туркестанской области был поставлен диагноз – ККГЛ. Состояние ее оценивается, как крайне тяжелое, находится пациентка в реанимации.

Что сделать, чтобы обезопасить себя от укуса клещей?

Подобрать однотонную светлую одежду, т.к. на них проще увидеть клеща. Заправить штаны в носки. Да, не совсем эстетичное зрелище, зато большие участки кожи закрыты, соответственно находятся в безопасности. Берегите голову. Надевайте головные уборы. Во-первых, не получите солнечный удар, а во-вторых, это поможет избежать укусов в шею или макушку. Проводите осмотр на месте. Периодически осматривайте себя, друзей и животных, с которыми пошли в лес. Осмотрите себя ещё раз дома. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Обязательно постирайте одежду, в которой были на природе.

Если же Вы все-таки обнаружили клеща, то не паникуйте! Важно как можно быстрее аккуратно его удалить. Не заливайте его маслом, это не работает. Лучше всего подойдут пинцет или купленный в аптеке набор для удаления клещей. Если вы вернулись из регионов распространения энцефалита и боррелиоза, передайте укусившего вас клеща на анализ. Обратитесь в ближайшую медицинскую организацию для получения прививки.

Следующая опасность – кишечные инфекции.

В летнее время пищевое отравление случается чаще. Ссылаясь на медицинскую статистику, нужно отметить, что летом их количество увеличивается на 40 и более процентов. Какой ряд правил и требований нужно знать?

Не покупать продукты, которые особо опасны в жару: творог, кисломолочные продукты, пирожные, рыба, суши, мороженое, выдавленное из автомата, и салаты с майонезом.

Еще одна причина – продукты, купленные в летних сезонных точках питания, в которых могут не соблюдаться условия хранения продуктов. Помните, Вы имеете право требовать необходимую документацию.

Многие продукты под воздействием высоких температур, быстро теряют свежесть и могут нести опасность. Особенно важно это учитывать, когда маринуете мясо для шашлыка заранее. Мойте фрукты и ягоды.

Лето – начало сезона собра грибов. Отравление ими очень опасно. Поэтому лучше пройти мимо, если не уверены.

Если же отравление случилось: что делать?

Немедленно промыть желудок водой комнатной температуры не менее 5-7 л, после чего дать сорбент. Обеспечить покой. Не принимать пищу в ближайшие 2-3 часа. Только пить, и еще раз пить. Контролировать температуру. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

Еще одна опасность – коронавирус.

Многие забыли об этом вирусе, однако, он все еще есть, и даже мутирует. Неделю назад Министерство здравоохранения РК сообщило о выявлении циркуляции «Стелс-Омикрон» штамма во всех регионах. «По итогам проведенного ПЦР скрининга в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах выявлен BA.1 «Омикрон» штамм – 98,6 %, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 «Стелс-Омикрон» - 36,7%.Также, продолжается циркуляция B.1.617-like Delta штамма - 1,4% от числа исследуемых проб», - говорится в сообщении.

Единственный способ уберечь себя и своих близких - своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.