Как уберечь свою карту от мошенников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проект Fingramota, реализуемый Департаментом защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Казахстана, рассказывает, как не попасть на уловки мошенников и уберечь свою банковскую карту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Интернет-аферисты могут опустошить ваш счет за считанные секунды, особенно если вы попадетесь «в ловушку» фишингового сайта. Это одна из разновидностей финансового мошенничества, когда злоумышленники создают клон популярного интернет-магазина, сайта банка либо социальной сети с целью получения реквизитов платежных карт.

«Чтобы знать, как бороться с фишинговыми сайтами, необходимо иметь минимальные знания об Интернете, его использовании и методах защиты информации. Так, если речь идет об интернет-магазине, к примеру, то убедитесь, что его адрес начинается с https://, а не с http://. Даже если вы не распознали фишинг с первого взгляда, есть простые базовые правила, которые позволяют не угодить в финансовую ловушку. Первое, что должно насторожить, если вы на сайт все-таки прошли, - предложение ввести свои персональные данные, в том числе реквизиты платежных карт, включая CVV-код (трехзначный номер на тыльной стороне карты). Уже на этом этапе нужно остановиться и немедленно покинуть сайт, сменив затем пароль», - говорится в сообщении.

Чтобы не попасть на уловки кибермошенников, необходимо запомнить несколько правил: нигде не указывать свои персональные данные; обращать внимание на оформление сайта; проверять правильность ссылки в адресной строке; пользоваться защищенным соединением https; фильтровать подозрительные письма; не пользоваться открытыми точками доступа wi-fi для входа в банковские аккаунты. Никому не сообщайте свои конфиденциальные данные.

Также все чаще мошенники звонят клиентам банков на мобильный телефон и представляются банковскими сотрудниками. К примеру, мошенники заявляют, что по платежной карте обнаружены подозрительные операции, и чтобы их «заблокировать», необходимо вбить в систему данные владельца карты: ИИН, номер телефона, к которому привязана карта, номер банковской карты, номер текущего или сберегательного счета. Когда клиент указывает реквизиты, они просят продиктовать код из SMS-сообщения, отправленного на номер клиента, или набрать его в тоновом режиме на телефоне якобы для блокирования перевода денег. После получения кода мошенники, как правило, меняют номер телефона в интернет-банкинге клиента и выводят деньги со счетов.

«Что же делать в такой ситуации? Правильно будет – закончить разговор, повесив трубку, и позвонить в обслуживающий банк, чтобы уточнить информацию. Желательно также посетить ближайшее отделение банка и написать заявление о попытке совершения мошеннических атак на ваши счета. Есть регламент действий сотрудников банков, в соответствии с которым сотрудники банков никогда не звонят первыми клиенту с требованием предоставить данные по карте, либо полученные SMS. Любое общение по данным вопросам инициируется исключительно клиентом. Если мошенник владеет достаточной информацией о вас, он может от вашего имени покупать товары и услуги, открывать новые счета, переводить деньги или подавать заявки на получение кредитов», - отмечается в сообщении.

Необходимо срочно обращаться в свой банк, если вы: заметили необычную активность на своих счетах; не можете получить удаленный доступ к своим счетам; вашу карту не принимают к обслуживанию.