Как уберечь ребенка от коклюша - санврачи СКО

16 Января 2023, 08:52

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области напомнили, что основной профилактической мерой против коклюша является вакцинация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, вакцинация детей против коклюша проводится с применением пяти- и шестикомпонентых комбинированных вакцин, содержащих АбКДС, которые защищают от пяти-шести заболеваний одновременно: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа В и гепатита В. Для максимальной защиты от коклюша детям необходимо получить четыре прививки. Из них три – начиная с двух месяцев с интервалом в один месяц, затем в полтора года проводится первая ревакцинация.

«Коклюш – это инфекционная болезнь, наблюдаемая преимущественно у детей и обладающая специфической клинической картиной и симптоматикой. Особенность его заключается в нарушении дыхательной функции и поражении слизистых оболочек дыхательных путей в процессе развития болезни. Частые осложнения наиболее характерны для маленьких детей до двухлетнего возраста и пожилых людей. Симптомы протекания коклюша схожи с течением бактериальной инфекцией верхних дыхательных путей: повышение температуры тела до 38 градусов, сопровождающееся ознобом, слабость, «ломота» в мышцах, головная боль, прозрачные выделения из носовых ходов, заложенность носа, сухой кашель, отечность слизистых», - проинформировали в пресс-службе.

Передача возбудителя происходит воздушно-капельным путем при тесном контакте с инфицированным человеком. Больной человек способен распространять инфекцию с первых патологических проявлений в течение 30 суток после начала явной стадии заболевания. Интенсивность кашля связана со степенью распространения возбудителя, содержащегося в слюне и слизистой мокроте.

В прошлом году в регионе зарегистрировали один лабораторно подтвержденный случай коклюша.