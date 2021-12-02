+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 3 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как уберечь озеро Балхаш от обмеления, рассказал депутат

2 Декабря 2021 12:53
Поделиться:
Как уберечь озеро Балхаш от обмеления, рассказал депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Рыскали Абдикеров в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны поднял проблему обмеления озера Балхаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Реализацией программы «Серпін-2050» обеспокоен депутат
Сохранять долю государства при приватизации значимых объектов предлагают сенаторы В Нур-Султане подведены итоги конкурса стартапов по разработке «зеленых технологий» Законопроект о визуальной информации и религиозной деятельности обсуждают в Сенате

Поводом для депзапроса стало обращение жителей города Балхаша, а также публикации экологов и эко-активистов в СМИ и социальных сетях.

По информации сенатора, основной приток озера – река Или. Она приносит в водоём до 70% объёма воды. Однако при норме стока реки в 400-500 кубометров в секунду, сейчас этот показатель составляет лишь 306 кубометров в секунду. Одна из возможных причин тому – зарегулированность реки в верхнем течении на территории соседнего государства. Кроме того, сенатор отмечает отсутствие последовательности в работе госорганов, отвечающих за состояние озера Балхаш. За последние 14 лет комплексных исследований по изучению озера практически не проводилось. Поэтому и отсутствует статистика об изменениях уровня воды в озере. Такой подход в работе, по мнению сенатора, в дальнейшем может привести к экологической катастрофе.

«Прошу рассмотреть вопрос проработки Соглашения относительно взаимовыгодного использования ресурсов трансграничных рек, разработать уточненный специальный план по сохранению озера Балхаш на перспективу, провести комплексные, углубленные исследования озера для определения уровня риска экологической опасности. А также рассмотреть возможность увеличения стока реки Или в озеро за счёт экономии воды, обновления гидромелиоративных систем и внедрения ресурсосберегающих технологий в поливное земледелие региона», - сказал депутат на пленарном заседании Сената.


Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Сенат   #Вода  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Реализацией программы «Серпін-2050» обеспокоен депутат
Сохранять долю государства при приватизации значимых объектов предлагают сенаторы
В Нур-Султане подведены итоги конкурса стартапов по разработке «зеленых технологий»
Законопроект о визуальной информации и религиозной деятельности обсуждают в Сенате
Популярное
1 Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
2 Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
3 Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
4 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
5 Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
6 День Первого Президента отметили в Атырау
Читайте также
Сколько осужденных за рубежом казахстанцев попадут под амнистию
Что даст амнистия – ожиданиями поделились в Сенате
Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
День Первого Президента отметили в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив