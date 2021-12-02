Как уберечь озеро Балхаш от обмеления, рассказал депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Рыскали Абдикеров в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны поднял проблему обмеления озера Балхаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поводом для депзапроса стало обращение жителей города Балхаша, а также публикации экологов и эко-активистов в СМИ и социальных сетях.

По информации сенатора, основной приток озера – река Или. Она приносит в водоём до 70% объёма воды. Однако при норме стока реки в 400-500 кубометров в секунду, сейчас этот показатель составляет лишь 306 кубометров в секунду. Одна из возможных причин тому – зарегулированность реки в верхнем течении на территории соседнего государства. Кроме того, сенатор отмечает отсутствие последовательности в работе госорганов, отвечающих за состояние озера Балхаш. За последние 14 лет комплексных исследований по изучению озера практически не проводилось. Поэтому и отсутствует статистика об изменениях уровня воды в озере. Такой подход в работе, по мнению сенатора, в дальнейшем может привести к экологической катастрофе.

«Прошу рассмотреть вопрос проработки Соглашения относительно взаимовыгодного использования ресурсов трансграничных рек, разработать уточненный специальный план по сохранению озера Балхаш на перспективу, провести комплексные, углубленные исследования озера для определения уровня риска экологической опасности. А также рассмотреть возможность увеличения стока реки Или в озеро за счёт экономии воды, обновления гидромелиоративных систем и внедрения ресурсосберегающих технологий в поливное земледелие региона», - сказал депутат на пленарном заседании Сената.