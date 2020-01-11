Как у предпринимателей изменились взносы и отчисления по ОСМС с начала 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как с 2020 года у всех предпринимателей изменились взносы и отчисления по ОСМС разъяснили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У тех, кто уже платит за своих работников, увеличиваются ставки ОСМС, а также появляются взносы за работников и за себя. У работодателя за работников с 2020 года ставка отчислений вырастает с 1,5 до 2%. Если вы ИП и лица, занимающиеся частной практикой, то с 2020 года вы начинаете платить взносы за себя по ставке - 5% от 1,4 МЗП ежемесячно. Крестьянские хозяйства 5% от 1 МЗП, начиная с 1 января 2020 года, взносы можно делать авансом за 3,6 или 12 месяцев», - отмечено в сообщении.

В ведомстве поясняют, что если вы физлицо, работаете по договору ГПХ, то с 1 января 2020 года ежемесячно, в течение срока действия договора, с вашего дохода удерживает и перечисляет услугополучатель (налоговый агент) 1% от дохода, получаемого по договору в 2020 году, предел 10 МЗП.

Если вы безработный, то вы самостоятельно платите с 1 января 2020 года 5% от 1МЗП в 2020 году, но лучше встать на налоговый учет как участник ЕСП и платить 1 МРП - 2 651 тенге для города, 0,5 МРП – 1 326 тенге для села в месяц, куда входят все налоги и платежи (ИПН, ОПВ, соцотчисления, ОСМС).

«С 1 января 2020 года работодатель помимо уплаты отчислений будет удерживать (с дохода работника) и оплачивать взносы работника в размере 1% от объекта исчисления; объектом исчисления взносов будет начисленный доход; при этом ежемесячный объект, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов доходов физического лица и не должен превышать 10 МЗП», - добавляет пресс-служба