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Как у Головкина появился «мексиканский стиль»

13 Февраля 2020 09:00
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Как у Головкина появился «мексиканский стиль»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал о появлении у GGG так называемого «мексиканского стиля». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Это случилось после боя Геннадия с Дэниэлом Гилом. Макс Келлерман после боя задавал Головкину вопросы, и один из них был таким: «Как бы ты описал свой стиль?». Геннадий посмотрел на Абеля (Санчеса), и тот такой: «Знаете, это что-то вроде «мексиканского стиля». В итоге мы и стали использовать этот слоган дальше. Потом Головкин дрался с мексиканцем Марко Антонио Рубио и мы также называли это в рамках промо-кампании «мексиканским стилем», — отметил Леффлер.

Напомним, бой Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) с американским боксером Дэниэлом Гилом (31-5, 16 КО) состоялся в июле 2014 года и закончился победой Головкина техническим нокаутом уже в третьем раунде.


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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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