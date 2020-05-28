Новости
Как трудоустроиться онлайн в столице
28 Мая 2020 18:23
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По 117 инфраструктурным проектам программы «Дорожная карта занятости – 2020» только за несколько недель трудоустроились 2 370 человек у 78 работодателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
«Просмотреть перечень проектов и подобрать ту вакансию, которая подходит именно вам, вы можете на портале cz.astana.kz, в разделе «ДКЗ 2020», – сказала заместитель акима города Малика Бектурова.
Кроме того, данную услугу можно получить и оффлайн. Для этого необходимо через мобильное приложение Smart Astana забронировать онлайн-очередь на посещение Центра занятости. Далее специалист предложит список востребованных вакансий, зарегистрирует в качестве лица, ищущего работу, и выдаст направление на собеседование. Более подробную информацию можно также узнать в мобильных центрах занятости НПП «Атамекен», расположенных по адресам: пр. Богенбай батыра, 6/5; ш. Алаш, 31/1; ул. Гете, 1; пр. Н. Тлендиева, 24; пр. Абылайхана, 31; ул. Ш. Уалиханова, 24; Кабанбай батыра, 21; ул. Шалкоде, 1.
Ключевые слова: Нур-Султан, Занятость - 2020,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Свыше тысячи жителей столицы выздоровели от коронавируса
- Казахстанская федерация триатлона запустила проект TEMIRADAM Training
- Одну из столичных улиц перекроют до 17 июня
- МФЦА: бюджет Центра на 2020 год не изменился и составляет 13,1 млрд тенге
- В Нур-Султане детей с ограниченными возможностями смогут лечить иппотерапией
- Жасыл ел: какой будет зарплата несовершеннолетних в 2020 году
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047