Как трудоустроиться онлайн в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По 117 инфраструктурным проектам программы «Дорожная карта занятости – 2020» только за несколько недель трудоустроились 2 370 человек у 78 работодателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Просмотреть перечень проектов и подобрать ту вакансию, которая подходит именно вам, вы можете на портале cz.astana.kz, в разделе «ДКЗ 2020», – сказала заместитель акима города Малика Бектурова.

Кроме того, данную услугу можно получить и оффлайн. Для этого необходимо через мобильное приложение Smart Astana забронировать онлайн-очередь на посещение Центра занятости. Далее специалист предложит список востребованных вакансий, зарегистрирует в качестве лица, ищущего работу, и выдаст направление на собеседование. Более подробную информацию можно также узнать в мобильных центрах занятости НПП «Атамекен», расположенных по адресам: пр. Богенбай батыра, 6/5; ш. Алаш, 31/1; ул. Гете, 1; пр. Н. Тлендиева, 24; пр. Абылайхана, 31; ул. Ш. Уалиханова, 24; Кабанбай батыра, 21; ул. Шалкоде, 1.

