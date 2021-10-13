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Как трудоустраивают лиц с инвалидностью в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
13 Октября 2021, 15:00
Как трудоустраивают лиц с инвалидностью в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для обеспечения занятости лиц с инвалидностью на предприятиях Костанайской области устанавливается квота рабочих мест. О том, как выстроена работа в этом направлении в регионе, рассказала на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Алия Мекебаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила А. Мекебаева, только за 2 квартал этого года 1439 лиц с инвалидностью обеспечены занятостью в рамках установленной квоты на предприятиях региона. Также обеспечивают занятостью инвалидов в рамках государственной программы «Еңбек».

«По состоянию на 1 октября 2021 года охвачено мерами по обеспечению занятости 594 лица с инвалидностью, из них трудоустроено на постоянные и временные рабочие места - 512 человек, на социальные рабочие места 18 человек, на молодежную практику – 5 человек, направлены на профобучение - 8 человек, обучение «Бастау бизнес» - 52 человека, получили гранты и кредиты – 25 человек, приняли участие в общественных работах – 188 человек, - озвучила А. Мекебаева. — Отдельно хотелось бы отметить возможность работодателей создания специального рабочего места для лица с инвалидностью, с компенсацией затрат работодателя на обеспечение рабочего места необходимым оборудованием или мебелью».

Также в рамках данного направления продолжается работа по созданию доступной среды для лиц с особыми потребностями. В частности, проводится работа по адаптации объектов социальной и транспортной инфраструктуры для лиц особыми потребностями.

Акцентировала внимание А. Мекебаева на открытом в этом году в области Центре социальной адаптации для лиц с инвалидностью «Ten Qogam». Он призван работать над созданием условий для преодоления ограничений жизнедеятельности, восстановление соцстатуса, профессиональной реабилитации с использованием технологий сопровождения лиц с инвалидностью в процессе трудоустройства.

«Создание Центра позволяет реализовать право лиц с инвалидностью на достойный труд, занятость и экономическую независимость, внедрить индивидуальный подход при оказании комплексных услуг и обеспечение обратной связи с лицами с инвалидностью. На 1 октября текущего года услугами охвачено 228 человек, трудоустроено 16 лиц с инвалидностью»,- подытожила заместитель руководителя профильного ведомства.

Костанайская область   Социальная поддержка   Занятость   Общество  
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