Как тренер по боксу дарит надежду своим «особенным» воспитанникам в Рудном

Тыныбек Кудабаев — тренер по боксу особенных детей, мастер спорта СССР. Свою наставническую деятельность начал с 1985 года и продолжает до сих пор. Последние 6 лет специализируется на детях с аутизмом и синдромом Дауна. C корреспондентом агентства Kazinform он поделился тем, почему выбрал такой непростой вид деятельности, и что помогает ему мотивировать «особенных» учеников.

Тыныбек Кудабаев занимается с детьми в собственноручно построенном зале. Здесь все как у настоящих спортсменов: инвентарь, боксерская груша и невероятное желание побеждать. В будущем, своими силами, мужчина планирует обустроить душевую, раздевалку и поле для активных игр.

— Я тренирую учеников с 1985 года. Сам я почему выбрал направление бокса? Все просто — юность и молодость у меня прошли в одном из самых хулиганских районов Рудного. Мне тогда и посоветовали уйти в спорт, да и самооборона не бывает лишней, — рассказал Тыныбек.

Мужчина не бросал спорт и во время армейской службы. В свое время он забрал лучшие трофеи чемпионства: чемпион КазССР (Капчагай, 1981 год), участник кубка СССР (город Грозный, 1986 год). Его приглашали в состав различных сборных, но спортсмен остался в родных местах.

Работать именно с особенными детьми, спортсмен начал недавно.

— В 2018 году ко мне обратились родители моего будущего подопечного. Они рассказали, что водили его на секцию, но это был неуспешный опыт. В первый раз я пошел к ним домой: ребенок был худенький, зажатый. Начал его разрабатывать. Первое время с ним было очень тяжело заниматься, я даже думал, что брошу это занятие, — поясняет спикер.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Но, мотивация и желание сделали свое дело — из зажатого мальчика, тренер сумел воспитать практически профессионального спортсмена. За 6 лет воспитанник научился приемам, обрел нужные навыки и даже выучил приветствия и стихотворения.

— На данный момент я тренирую трех учеников. С каждым занимаюсь индивидуально, но сегодня в качестве эксперимента пригласил двух воспитанников. В будущем я планирую ставить детей в паре, проводить совместные тренировки, — отметил Тыныбек.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Методика работы с такими детьми — уникальная. Здесь применяется целый комплекс, который включает в себя массажную технику, обучение спортивным приемам. На занятиях ученики разучивают стихотворения, фразы, приветствия. Акцент сделан и на тренировке вестибулярного аппарата. К слову, Тыныбек Кудабаев прошел специальную подготовку по основам адаптивного физического воспитания, а также курсы массажа.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Наши тренировки проходят легко. По регламенту полагается 45 минут, но иногда занимаемся чуть больше. Учу их контактировать с людьми, «давать пять», здороваться за руку, обниматься. После начинается общая физическая подготовка: воспитанники прыгают, занимаются на велосипеде, беговые упражнения. Ну и основное — тренировочный процесс, здесь мы отрабатываем удары, технику, — говорит спикер.

Во время беседы, ученики успели выполнить несколько различных упражнений с гантелями, при этом не просто исполняя их, но и проговаривая счет — что тоже является тренировкой, но уже мыслительного процесса.

— Меня мотивирует результат. Всевышний нам дал возможность, и я хочу внести таким образом лепту. Я с каждым работаю индивидуально, я хочу доказать, что такие дети ничем не отличаются от других, если с ними работать, вкладывать в них свою энергию, силу. И сейчас я вижу, что результат есть и я двигаюсь в верном направлении, — говорит Тыныбек.

Об успехах рассказывают и родители учеников. Для них вдвойне трогательно и приятно наблюдать за тем, как дети меняются на глазах в положительную сторону.

— Хотелось бы, чтобы государство обратило внимание на эту проблему. Детей с аутизмом становится все больше, это приобретает масштаб и закрывать глаза нельзя. Мы ходили в различные центры, обращались к различным педагогам. Аутизм только корректируется, он не поддается лечению, но и здесь не все специалисты спешат браться за таких детей. Спасибо вот таким людям, как Тыныбек Тулегенович, который не просто тренирует детей, а вкладывает в них свою душу, воспитывает настоящих бойцов. Жаль, что мы не знали о таком раньше, — поделилась своими эмоциями мама одного из учеников.

На будущее у тренера планы грандиозные: Тыныбек Кудабаев хочет расширить группы, начать проводить совместные тренировки и выходить на профессиональный, международный уровень со своими спортсменами.