Как тогда, так и сейчас он любит побеждать - жители Днепродзержинска о Первом Президенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 июля делегация Карагандинской области и Посольства Казахстана в Украине посетили г. Каменское, бывший Днепродзержинск, где чествовали его почетного гражданина – Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Украине.

Приветствуя делегацию, мэр Андрей Белоусов подчеркнул, что в Каменском гордятся своим выдающимся гражданином. Жители города хорошо знают Н.А. Назарбаева и уважают Казахстан. Им особо импонирует, что Елбасы, уже заняв высший государственный пост Казахстана, всегда с теплотой отзывался о годах учебы в Украине и посещал «город своей юности». В качестве подарка делегации был подготовлен и продемонстрирован документальный фильм, где кроме исторической хроники жизни Н.А. Назарбаева в Днепродзержинске, жители делятся мнениями о Первом Президенте.

«Как тогда, так и сейчас он любит побеждать», «для Каменского это огромная честь», «всегда выделялся, был культурным и вежливым парнем», «настоящий патриот», «выдающийся сын казахского народа» - эти и другие цитаты каменчан, в том числе молодежи, о Елбасы.

Поделился воспоминаниями о Н.А. Назарбаеве его тренер по борьбе Лев Рудольфович Ежевский, который в прошлом году перешел 90-летний рубеж. По его словам, молодой спортсмен отличался напористостью, трудолюбием и смелостью. Уже тогда были видны его сильные лидерские качества. Он имел авторитет не только в коллективе, но и среди преподавательского состава, - подчеркнул Л. Ежевский.

Казахстанская делегация также посетила музей истории г. Каменское. «Наша дружба вечна» - это обращение Елбасы к своему близкому украинскому другу Николаю Литошко является лейтмотивом музейного фонда, посвященного Республике Казахстан. Это разнообразные экспонаты, которые раскрывают жизненный путь Н.А. Назарбаева – от простого металлурга до Президента и «отца-основателя» Независимого Казахстана.

Директор Каменского профессионального училища Вадим Неклеса провел для казахстанской делегации экскурсию по учебному заведению, где все свидетельствует об особом отношении к Нурсултану Назарбаеву. Это и барельеф на здании училища, и специальный музей и памятная парта, за которой сидел будущий лидер. «За ней могут сидеть только лучшие студенты», - сказал директор.

Интересной вышла панельная дискуссия «Молодежь Каменского и Казахстана». Юные активисты живо интересовались о современных процессах в Казахстане и молодежной политике страны, роли Н.А. Назарбаева в создании и развитии Независимого Казахстана. В ходе свободных дискуссий в формате «вопрос-ответ» была достигнута договоренность о выстраивании горизонтальных связей между молодежными организациями Днепропетровской и Карагандинской областями.

Секретарь Карагандинского областного маслихата Серик Утешов и Посол Казахстана Дархан Калетаев выразили признательность украинской стороне за уважительное отношение к Елбасы, сохранение памяти о годах его учебы в Украине.

В свою очередь, г. Темиртау преподнес сюрприз своему городу-побратимому Каменское, организовав торжественный концерт. Артистами г. Темиртау были исполнены популярные песни на казахском и украинском языках, дуэт домбристов сыграл известный кюй Құрманғазы «Сарыарқа», а также прозвучали другие мелодии, символизирующие дружбу двух народов.