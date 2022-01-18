Как террористы штурмовали департамент полиции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский правоохранитель рассказал о штурме департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Старший инспектор управления специальной и мобилизационной подготовки ДП города Алматы Актан Зайнолда рассказал о том, как вместе с коллегами держал оборону зданий департамента.

«Вечером 5 января после объявления спецплана мы стали выставляться на свои посты по охране административных зданий департамента полиции города Алматы. Нашей задачей было не допустить проникновение террористов в наши здания ДП и не дать им завладеть оружием, поскольку грозила большая угроза безопасности граждан и стране, в целом», – сообщил А.Зайнолда.

По словам полицейского, нападавшие – не дилетанты. Речь идет о хорошо обученных штурмовиках.

«Террористы были хорошо подготовлены. Здания атаковали с 4-5 сторон. Кроме того, отвлекали наше внимание, проезжая на машинах рядом с департаментом. Затем с этих автомобилей преступники стали стрелять. Моя позиция была на третьем посту, где мы на протяжении ночи отражали вооруженный штурм. Каждого полицейского мы закрепили по боевым позициям», – уточнил он.

Благо, в этой схватке с преступниками никто из полицейских не погиб. Страж порядка отмечает, что в этот момент он не думал о личной безопасности. На чаше весов стояла безопасность граждан.

«Мы поддерживали друг друга. Важно было с честью дать отпор вооруженным террористам и не дать завладеть оружием. Что и было сделано. Во главу угла мы поставили защиту мирного населения и города», – подытожил А. Зайнолда.



