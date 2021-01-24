Как теперь работают ЦОНы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Петропавловске Центры обслуживания населения принимают граждан строго по предварительной записи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала «Правительства для граждан», бронирование ввели, чтобы исключить скопление людей в помещении. Ограничение касается только Петропавловска. ЦОНы в районных центрах и сельской местности работают без записи.

«Чтобы оставить заявку на бронь, граждане могут воспользоваться порталом электронного правительства egov.kz либо позвонить на короткий номер 1414. Очередь можно легко и быстро забронировать онлайн. Нужно войти и авторизоваться на портал egov.kz, пройти по ссылке «Онлайн бронирование очереди в ЦОН» на главной странице. Далее открывается страница, где нужно заполнить ИИН и указать необходимый район. Выбрать ЦОН и услугу, указать удобное время и дату. Если бронирование прошло успешно, на телефон придет соответствующее уведомление. Рекомендуем при обращении в спецЦОН бронировать время до 16.30 часов», - проинформировал PR-менеджер филиала Ерназар Нургалиев.

Вход в здания ЦОНа осуществляется строго в масках. Для соблюдения дистанции в 1,5-2 метра нанесена разметка.