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Как тенге отреагировал на эскалацию напряженности вокруг Украины

22 Февраля 2022 16:41
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Как тенге отреагировал на эскалацию напряженности вокруг Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О том, как тенге отреагировал на эскалацию геополитической напряженности вокруг Украины, рассказала заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

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Как отметила Алия Молдабекова, на фоне дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и возросших геополитических рисков, волатильность на финансовых рынках резко возросла. Ожидание ужесточения антироссийских санкций и дальнейший выход глобальных инвесторов из российских активов оказывает давление на российский рубль.

За последние сутки ослабление рубля составило более чем 4%. Преодолев отметку в 80, на данный момент рубль торгуется на уровне 80,5 рублей за доллар. Индекс российских акций MOEX снизился на 10,5% за вчерашний день и сегодня после открытия упал почти на 5%.

Мировые финансовые рынки остро отреагировали на повышение неопределенности дальнейшего развития ситуации. Индекс EURO STOXX снизился на 2,17%, индекс DAX на 2,07%. Цена на золото выросла до 1906 долларов за унцию.

Учитывая ситуацию на рынке ключевого торгового партнера, которая влияет на все мировые и локальные рынки, риски для казахстанского финансового рынка также возросли. Ослабление рубля оказывает давление на тенге. С открытия сегодня тенге ослаб на 2,6% с 426,5 до 437,80 тенге за доллар.

Поддержку тенге оказывают продажи экспортеров на фоне февральской налоговой недели и высокая цена на нефть, которая держится в диапазоне 92–97 долларов за баррель и достигавшая в отдельные моменты отметки 98-99.

По словам Алии Молдабековой, н а фоне резко возросшей волатильности во избежание дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, Национальный Банк в ходе сегодняшних торгов проводит незначительные валютные интервенции. На данный момент их объем составляет 33 млн долларов США при общем объеме торгов 155 млн долларов, что составляет около 20% от всех торгов.

«Национальный Банк остается приверженным принципам плавающего обменного курса. Мы внимательно отслеживаем ситуацию на финансовых рынках, в частности развитие событий по ситуации с Украиной. Дальнейшая динамика рынков во многом зависит от характера и глубины санкций и их влияния на экономику РФ», - отметила заместитель председателя Нацбанка.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Украина   #Тенге  
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