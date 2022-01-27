+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как сыграл казахстанец Кирилл Герасименко в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису

27 Января 2022 16:21
Поделиться:
Как сыграл казахстанец Кирилл Герасименко в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Бремене в 14-м туре чемпионата Германии по настольному теннису состоялся матч между местным «Вердером» и действующим победителем европейской Лиги чемпионов «Боруссией» из Дюссельдорфа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Прирост заражений COVID-19 в ФРГ превысил 200 тысяч за сутки
Секции бокса откроют в Мангистауской области Казахстанская теннисистка совершила космический рывок в рейтинге WTA Олимпиаду в Пекине покажут казахстанские телеканалы

Перед началом игры менеджер «Вердера» Саша Гребер заявил следующее:

«Соперник очень сильный и нам будет сложно даже у себя в спортивном зале взять очки у топ-команды. Тем не менее, сделаем всё возможное, чтобы повысить шансы на победу».

«Боруссия» вышла на площадку без знаменитого Тимо Болла, который еще поправляется после травмы, продемонстрировала игру высочайшего уровня и одержала очередную победу, 3:1.

Маттиас Фальк («Вердер») - Шарат Камал («Боруссия») 3:0

Хунор Сёч («Вердер») - Антон Келлберг («Боруссия») 2:3

Кирилл Герасименко («Вердер») - Кристиан Карлссон («Боруссия») 0:3

Маттиас Фальк («Вердер») - Антон Келлберг («Боруссия») 0:3.

«Боруссия на первом месте в турнире, «Вердер» на девятом.

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко проведет матч в рамках немецкой Бундеслиги по настольному теннису.

Также сообщалось, что казахстанка Анастасия Лаврова примет участие в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Германия  
Поделиться:
Новости по теме
Прирост заражений COVID-19 в ФРГ превысил 200 тысяч за сутки
Секции бокса откроют в Мангистауской области
Казахстанская теннисистка совершила космический рывок в рейтинге WTA
Олимпиаду в Пекине покажут казахстанские телеканалы
Популярное
1 Еще одного мародера задержали в Алматы
2 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
3 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
4 Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
5 Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
6 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
Читайте также
Казахстанская теннисистка совершила космический рывок в рейтинге WTA
Олимпийские игры в Пекине: Расписание соревнований по сноуборду
Еще одного мародера задержали в Алматы
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив