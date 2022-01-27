Как сыграл казахстанец Кирилл Герасименко в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Бремене в 14-м туре чемпионата Германии по настольному теннису состоялся матч между местным «Вердером» и действующим победителем европейской Лиги чемпионов «Боруссией» из Дюссельдорфа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Перед началом игры менеджер «Вердера» Саша Гребер заявил следующее:

«Соперник очень сильный и нам будет сложно даже у себя в спортивном зале взять очки у топ-команды. Тем не менее, сделаем всё возможное, чтобы повысить шансы на победу».

«Боруссия» вышла на площадку без знаменитого Тимо Болла, который еще поправляется после травмы, продемонстрировала игру высочайшего уровня и одержала очередную победу, 3:1.

Маттиас Фальк («Вердер») - Шарат Камал («Боруссия») 3:0

Хунор Сёч («Вердер») - Антон Келлберг («Боруссия») 2:3

Кирилл Герасименко («Вердер») - Кристиан Карлссон («Боруссия») 0:3

Маттиас Фальк («Вердер») - Антон Келлберг («Боруссия») 0:3.

«Боруссия на первом месте в турнире, «Вердер» на девятом.

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко проведет матч в рамках немецкой Бундеслиги по настольному теннису.

Также сообщалось, что казахстанка Анастасия Лаврова примет участие в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису.