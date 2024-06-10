Как суд с оператором Кашагана отразится на инвестклимате Казахстана - ответ МИД РК

Как судебные тяжбы с оператором Кашагана отразятся на инвестиционном климате Казахстана, прокомментировал на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его мнению, Кашаганский спор не повлияет на инвестиционный климат Казахстана.

- Мы работаем с инвесторами. Поток инвестиций не прекращается. Это большие компании, поэтому все прекрасно понимают, что в рамках закона, они крупные мировые компании, все прекрасно исполняют, - высказался Айбек Смадияров.

Напомним, в марте этого года компания NorthCaspian Operating Co. (NCOC) выплатила штраф за нарушения экологических норм в размере более 12 миллиардов тенге.

Ранее издание Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что Казахстан увеличил свои арбитражные иски против международных нефтяных компаний, разрабатывавших нефтяное месторождение Кашаган, до более чем 150 млрд долларов (67,3 трлн тенге), требуя компенсацию за упущенную выгоду в дополнение к спору о затратах.