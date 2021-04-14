Как субсидируются расходы по аренде жилья очередникам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр РК Каирбек Ускенбаев рассказал о механизме субсидирования частного арендного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество граждан, состоящих в очереди на получение жилья, ежегодно растет в среднем на 50 тысяч и на сегодня составляет 559 тысяч человек. Очередники, имеющие доход ниже 1 прожиточного минимума на члена семьи, в основном это многодетные семьи, дети-сироты, семьи, имеющие детей инвалидов и другие социально-уязвимые слои населения, будут обеспечены жильем через механизм субсидирования частного арендного жилья», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, очередники, имеющие доход выше 1 прожиточного минимума, в основном это госслужащие, бюджетники, неполные семьи и другие очередники (ежегодный прирост 32 тыс. человек), будут приобретать жилье через получения льготных займов на новое жилье.

«Новым направлением развития жилищной политики рассматривается внедрение по поручению Главы Государства механизма субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде для очередников. В данном механизме будет задействован Единый оператор жилищного строительства, который сформирует пулы арендного жилья, и будет управлять жилищным фондом, заключая договора с арендаторами. Совместно с частными застройщиками будут создаваться Социальные фонды недвижимости на первичном рынке», - отметил спикер.

К примеру, для пула жилья на 10 тыс. квартир потребуются субсидии в размере 5,3 млрд тенге в год.

«После формирования пулов жилья, акции данных Фондов, обеспеченные недвижимостью, будут предлагаться рынку с гарантированной доходностью. Для реализации механизма субсидирования арендной платы предлагается усилить полномочия «Отбасы банк». Планируется субсидировать аренду от арендной платы частного жилищного фонда в размере – 31 МРП для городов Нур-Султан и Алматы, 21 МРП – иных регионов и 15 МРП для сельской местности», - заключил К. Ускенбаев.