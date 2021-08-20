Как студенты будут жить в общежитиях в условиях пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Особое внимание уделено проведению дезинфекции в общежитиях. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК рассказала вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК журналист задала вопрос, как будут селить студентов в общежития в условиях пандемии.

«Есть специальные требования для общежитий. Можно использовать проект Ashyq. В приоритете будут вакцинированные студенты. Наряду с этим, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, в общежитиях должны приниматься необходимые меры. То есть, особое внимание уделено проведению дезинфекции. Будут усилены меры по выявлению заразившихся студентов и их изоляции», - сказала Ажар Гиният.

Ранее в Минздраве пояснили правила отправки на карантин школ или классов.

«Правила отправки на карантин школ или классов будут установлены постановлением Главного государственного санитарного врача. Они будут едины по всей стране. Что касается классов, если мы говорим о том, что кабинетная система будет отменена, то каждый класс будет находиться в одном кабинете. Соответственно дети находятся в одном кабинете длительное время, они попадают под понятие «близкий контакт», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.