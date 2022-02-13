Как строится новый корпус онкоцентра в Нур-Султане, проверила Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу министр здравоохранения РК Ажар Гиният ознакомилась с ходом строительства второго корпуса здания Национального научного онкологического центра в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссыкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

Главе Минздрава был продемонстрирован протонный центр с линейным ускорителем, рядом с которым будет организовано отделение ядерной медицины с медицинскими палатами.

Далее глава ведомства осмотрела помещения, где будут расположены 10 операционных блоков, реанимационное, клинико-диагностическое и онкогематологическое отделение.

В отделении лучевой терапии после завершения строительных работ и оснащения медоборудованием будут проводиться все виды лучевой терапии пациентов с постоянным отслеживанием динамики их состояния. Это позволит своевременно корректировать алгоритм и повышать тем самым эффективность лечения.

Главе МЗ РК доложили о ходе реализации Дорожной карты по строительству нового корпуса, в частности вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев информировал о сроках завершения реализации проекта и обеспечения его оборудованием.

В ходе совещания на месте строительства А. Гиният поручила приступить к решению вопросов «содержания центра», а именно кадровой обеспеченности больницы, особенно по таким дефицитным направлениям, как ядерная физика, ядерная безопасность, в срочном порядке заняться их подготовкой.

«Этот обьект ждет население нашей страны, это важный социальный обьект. В Казахстане ежегодно выявляется более 35 000 новых случаев онкологических заболеваний, часть которых диагностируется уже на поздней стадии. Строительство нового онкоцентра – это стратегически важно. Казахстанские пациенты смогут получать специализированное лечение в соответствии с лучшей международной практикой рядом со своими близкими», - отметила министр.

В корпусе Научного онкоцентра шесть этажей, включая цокольный. Он состоит из лечебно-диагностического центра и центра протонной терапии. Корпус вместит круглосуточный и дневной стационар на 210 и 150 коек. Ориентировочно он будет способен принять до 500 амбулаторных посещений в смену и провести до 6000 госпитализаций в год.

В новом центре будут использованы передовые технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний, в том числе лазерная, лучевая и клеточно-иммунная терапии с использованием опыта уже созданных кардиологического и нейрохирургического кластеров.

ННОЦ предстоит стать центром координации и контроля за развитием онкологической службы страны, в котором будут сконцентрированы самые передовые технологии в диагностике и лечении онкопатологии: радиологическое отделение с роботизированными системами для облучения, современные высоко- и низкоэнергетические линейные ускорители, отделения лазерной, радионуклидной терапии, клеточно-иммунная терапия, основанная на персонализированном подходе в медицине, а также центры протонной и ядерной медицины, которые будут представлены в Казахстане впервые.

Кроме того, ННОЦ призван стать ведущим учреждением в области лечения и диагностики онкологии в странах Центрально-азиатского региона, обладающим образцовой инфраструктурой и интеграцией научной, клинической и образовательной практики.