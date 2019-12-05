Как столичный акселератор помогает решать проблемы жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация идей, полученных от жителей и участников городского акселератора развития, позволила сократить интервал и время проезда общественного транспорта, также снять перегруженность на некоторых маршрутах. Об этом сегодня во время обсуждении работы акселератора развития сообщил председатель правления ТОО «Astana LRT» Бекмырза Игенбердинов, передает официальный сайт столичного акимата.

«С учетом опроса жителей, выпрямили схемы маршрутов 3 автобусов, это позволило нам в среднем сократить время ожидания общественного транспорта на 5-12 минут, также сократилось само время проезда. Помимо этого для комфортного передвижения запустили 5 новых маршрутов, оптимизировали схемы 9-ти маршрутов, увеличили количество автобусов», - сказал Б.Игенбердинов.

Согласно поступившим обращениям, на перекрестке ул. С.Сейфуллина и Ш. Уалиханова отменили левый поворот для автомобилистов, кроме водителей общественного транспорта, что позволяет в часы-пик сократить время ожидания автобусов и значительно разгрузить данный участок.

Также в пилотном проекте предложено изменить время начала занятий в 3 школах города (№75,76,77) – это позволит улучшить пропускную способность перекрестка на пр. Мангилик Ел – ул. Керей, Жанибек хандар на 27%. Помимо этого, рассматривается вопрос разрешения поворота направо на красный свет светофора.





Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что городской акселератор работает 3 месяца, «из более 15 направлений отобрали 3 основных: сфера ЖКХ – работа управляющих компаний и КСК, общественный транспорт и саночистка».

«Мы хотим, чтобы акселератор максимально был вовлечён в решение проблем города, чтобы участвовало большое количество людей. Площадка акселератора позволит нам усилить обратную связь с жителями. Вместе с горожанами можно найти решения по улучшению качества жизни в столице и реализовать идеи и предложения. К примеру, внесенные изменения в маршрутах и отмена левого поворота уже говорят о результатах, на перекрёстке ул. С.Сейфуллина и Ш. Валиханова на 46% снизились заторы. Если на одном перекрёстке получилось, будем смотреть другие», - сказал А. Кульгинов.

Аким столицы А. Кульгинов поблагодарил участников городского акселератора развития и отметил, что направления акселератора расширят, к примеру, будут подниматься вопросы лифтов, также развивать общественные пространства будут с учетом мнения жителей.







