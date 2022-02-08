Как столичным выпускникам наработать стаж по специальности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году программа «Молодежная практика» в столице значительно усилена. Повышена заработная плата, растет число потенциальных работодателей. Программа помогает выпускникам вузов и колледжей приобрести первый опыт работы по специальности и начальный стаж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Программа предназначена для получения первоначального опыта работы по полученной специальности. В ней могут принять участие молодые люди, окончившие колледж или вуз в течение последних трех лет. Участнику программы должно быть не более 29 лет. Также одно из условий – отсутствие опыта работы по специальности.

«После получения диплома многие выпускники сталкиваются с проблемой трудоустройства. Данная программа – хорошая возможность для молодежи в период практики обучиться всем тонкостям специальности в выбранной ими организации. Затем они с опытом работы могут трудоустроиться в этой же организации или перейти в другую», – поясняет руководитель отдела временного трудоустройства Центра занятости населения Нур-Султана Арман Шаншарханов.

Период прохождения молодежной практики составляет не более шести месяцев.

В текущем году, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, срок прохождения практики будет продлен до одного года, оплата труда в рамках проекта также будет увеличена.

На данный момент идет процесс утверждения новых правил организации молодежной практики, в связи с чем срок ее прохождения пока остается прежним.

Президент не случайно заострил внимание на таких проектах, считает директор Центра занятости населения акимата города Нур-Султана Азамат Байтасов, так как в большинстве случаев работодатели при трудоустройстве требуют трудовой стаж. И в этом смысле данный проект позволяет его участникам, молодежи, приобрести необходимый стаж и, самое главное, практический опыт. В текущем году эти социальные проекты уже существенно усилены. Так, начиная с этого года в столице в рамках проекта «Молодежная практика» оплата труда участников возросла до 40 МРП – 122 тысяч тенге. Кроме того, в текущем году в два раза увеличена сумма государственного гранта для реализации новых бизнес-идей – с 200 до 400 МРП и составит 1 225 200 тенге.

Заявки по программе «Молодежная практика» принимаются в течение всего года, до конца декабря. Можно лично прийти в Центр занятости. Есть и другой вариант. Соискатель может зарегистрироваться на сайте электронной биржи труда в качестве безработного и изучить предлагаемые вакансии. Затем онлайн берет направление на собеседование с работодателем. Если они смогли договориться между собой, Центр занятости заключает с соискателем трудовой договор. Время прохождения им молодежной практики обязательно заносится в трудовую книжку выпускника.

«К сожалению, есть еще часть населения, которая не осведомлена о данном проекте. В связи с чем мы заключаем меморандумы с университетами и колледжами, проводим активную информационно-разъяснительную работу. В частности, рассказываем, что есть такая программа и она действует на всей территории Казахстана. Чаще всего обращаются выпускники по специальностям «юриспруденция», «финансы, учет и аудит», экономисты, педагоги и программисты», – говорит Арман Шаншарханов.

На вопрос о том, какие организации чаще всего ищут сотрудников, спикер отвечает, что список немаленький. Он включает в себя госучреждения, частные компании, образовательные центры, медицинские организации и так далее.

С каждым годом все больше работодателей интересуется данной программой. Работниками Центра занятости населения регулярно проводятся встречи с потенциальными заказчиками. Это делается для того, чтобы у соискателей было больше вариантов для выбора, и банк резюме был максимально обширным.

Райгуль Серикбаева, социальный предприниматель, руководитель ОФ «Strong mothers NS», директор учебных центров «Bilim all», также является одним из работодателей программы. Учебные центры, которыми она заведует, второй год становятся базой для прохождения практики молодыми специалистами.

«Два года назад, узнав о данной программе, я сразу решила принять в ней участие. Это хорошая возможность как для молодых ребят, так и для нас, работодателей. В наших учебных центрах второй год работают молодые специалисты по программе «Молодежная практика». В 2020 году у нас прошли практику семь ребят. В этом году, к сожалению, одобрили только три рабочих места по данной программе. Это большая поддержка для молодых специалистов, возможность получить новые навыки и опыт. Сегодня несколько молодых ребят работает у нас в центрах. Это педагоги-языковеды и по информатике», – сказала Райгуль Серикбаева.

Аружан Ермекбайқызы в 2020 году окончила Евразийский гуманитарный институт по специальности «учитель казахского языка и литературы». Затем приступила к самостоятельному поиску работы. Прошла несколько собеседований в разных организациях. Сегодня конкуренция большая, устроиться сразу удается не всем. Так, листая вакансии, наткнулась на объявление образовательного центра «Educational Space».

«На собеседовании директор центра Райгуль Серикбаева рассказала о том, что они набирают новых специалистов по программе «Молодежная практика». Мы обговорили нюансы данной программы. Первое, на что я обратила внимание, – это условия трудоустройства. Стажируясь полгода, я уже нарабатываю стаж работы, получаю заработную плату и отчисляю пенсионные накопления. То есть время проходит не зря, а только с пользой для меня. В других же организациях трудоустройство предполагало испытательный срок, который, увы, не засчитывался в стаж, а где-то не оплачивался. На протяжении шести месяцев практики мне всячески оказывали поддержку коллеги. У меня появились первые ученики. Практика прошла незаметно. Я полюбила свою работу, учеников и коллег, поэтому решила остаться», - рассказала о своем опыте Аружан.