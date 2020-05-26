Как столичные торговые дома соблюдают санитарные нормы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошел рейд мониторинговой группы по торговым домам с целью проверки соблюдения карантинного режима и санитарных норм. Рейдовую работу провели представители санитарно-эпидемиологической станции, сотрудники департамента полиции и акимата города Нур-Султана. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня провели очередную мониторинговую работу. Мы начали действовать с того момента, когда были определены объекты, которые возобновят работу. Основная задача мониторинговой группы – это проверка соблюдения санитарных требований, прописанных главным государственным санитарным врачом. С 20 по 24 мая только за этот период мониторинговой группой четырех районов было проверено более 70 объектов. Из них по 30 объектам выписаны определенные замечания. У них отсутствовали тепловизоры, у некоторых сотрудников не было масок. В частности, не проводилась тщательная уборка, субъекты предпринимательства не вели учет в журнале. Один объект был закрыт, так как не соответствовал требованиям», - пояснил главный специалист отдела торговой сферы и услуг управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Азамат Рашитов.

В мониторинговую группу входят сотрудники районного акимата, местной полицейской службы, департамента санитарно-эпидемиологической станции и городской акимат в лице управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана.

«Действуют четыре мониторинговые группы. Мы ежедневно проводим десятки таких рейдовых мероприятий, направленных на то, чтобы выявлять и пресекать все нарушения санитарной части. В целом эта работа у нас будет продолжаться. Цель нашей работы – не допустить распространение коронавирусной инфекции. Этот вирус все еще есть, карантин никто не отменял. В соответствии с этим должны соблюдаться все меры предосторожности: масочный режим, уборка, вентиляция. Мы должны все отрегулировать», - отметил Азамат Рашитов.

В столице работу не возобновили фитнес-центры, развлекательные и ряд других организаций.

«Если эпидемиологическая ситуация будет стабильной и все требования будут выполняться, то соответственно часть объектов предпринимательства будет работать. Но повторюсь: все решения принимает главный государственный санитарный врач. Эти вопросы в ее компетенции», - рассказал спикер.

По его словам, мониторинговая группа осматривает все объекты, есть свой маршрут, также они проводят повторный осмотр. Кроме того, отрабатывают жалобы, поступающие на номер 109 – i-Кomek и на сайт столичного акимата.

«По замечаниям мы ведем разъяснительную работу, поясняем, даем время для устранения и проверяем повторно. В торговом доме «Сауле» мы увидели, что все посетители находятся в масках, и есть тепловизоры, санитайзеры. Проводилась вентиляционная работа. Наша задача состояла в проверке, насколько они придерживаются тех рекомендации. Они понимают всю ситуацию», - заверил главный специалист отдела торговой сферы и услуг управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Азамат Рашитов.

«Замечания были по тепловизорам, один сотрудник находился в помещении без маски. Но в целом соблюдаем все нормы, влажная уборка проводится два раза в день. У работников утром и вечером измеряют температуру. Есть специальный журнал, куда вносятся все данные. Моющие средства в достаточном количестве», - рассказала помощник администратора торгового дома «Сауле» Гаухар Ермаганбетова.

Как пояснил ведущий специалист управления контроля и качества услуг Алматинского района города Нур-Султана Аскар Сагынаев, была создана мобильная группа. Ежедневно проводится мониторинг объектов.

«Эти объекты были уведомлены о необходимости ежедневно проводить термометрию работников и посетителей. Сотрудники утром и вечером обязательно записывают в специальный журнал свою температуру тела. У входа должен быть установлены санитайзеры для обработки рук. В торговых домах все продавцы и посетители должны быть в маске. Ответственное лицо предприятия должно контролировать и проводить инструктаж среди посетителей, своих работников о соблюдении санитарных норм и правил. До этого мы проводили мониторинг и были замечания, что у входа не проводилась термометрия и масочный режим не соблюдался. 90 процентов этих замечаний уже устранены. У входа установлена термометрия. Санитайзеры имеются. В принципе ежедневно проводим такой мониторинг», - заключил ведущий специалист управления контроля и качества услуг Алматинского района города Нур-Султана Аскар Сагынаев.

Необходимо отметить, что в Алматы могут применять штрафы и другие наказания за то, что люди не носят защитные маски. К примеру, если гражданин нарушает карантинные мероприятия, в части ношения маски, сумма штрафа достигает 5 МРП. Должностные лица того или иного объекта, которые допускают без масок на свои объекты подлежат административному наказанию в 15 МРП. Если это малый бизнес то сумма штрафа достигает до 100 МРП, средний - 200 МРП, крупный бизнес - 500 МРП.



