Как столичные школьники и студенты будут обучаться с 1 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученики школ, а также студенты первого курса столичных вузов и колледжей с 1 марта будут обучаться в комбинированном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в постановлении главного санитарного врача Нур-Султана, объекты образования независимо от форм собственности в текущем учебном году будут работать в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно) для учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ, для учащихся 1-7 классов международных школ, для выпускных классов общеобразовательных (9 и 11 классы) и международных школ (10 и 12 классы), работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, строго по заявлению родителей.

При регистрации случаев COVID-19 на объектах образования производится переход на дистанционное обучение либо закрытие на карантин объекта.

«Организацию работы ВУЗов и колледжей для студентов первых курсов обеспечить в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно) (...) При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих ВУЗы/колледжи обеспечить закрытие на карантин факультета/отделения до завершения инкубационного периода», - говорится в постановлении.

Образовательные центры, кружки для детей и взрослых, детские центры развития (по предварительной записи, группами до 15 человек) будут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов.

«Дежурные группы в дошкольных организациях независимо от форм собственности, будут обучаться с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные дни», - отмечается в документе.

Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана, которое вступает в силу 1 марта.