Как столичные пожарные борются с возгоранием сухой растительности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе выездного брифинга сотрудники Департамента по ЧС Нур-Султана наглядно показали, как пожарные борются с возгоранием сухой растительности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно с цветением тополя, учитывая жаркую погоду, в городе все чаще регистрируются случаи возгорания сухой растительности. На подмогу в такой период спешат пожарные, основная цель которых недопущение и минимизирование подобных возгораний.

В целях предупреждения и ликвидации лесных и степных пожаров на территории города Нур-Султан в пожароопасный сезон 2021 года утвержден «План мероприятий по предупреждению и ликвидации лесостепных пожаров на территориальных границах города в пожароопасный период. Организованы дозорные передвижные посты по 6 направлениям по периметру границ города. Для своевременного обнаружения пожаров на открытых территориях, по периметру города установлены камеры видеонаблюдения на высотных зданиях с выводом картинки на Центр оперативного управления силами и средствами ДЧС. Дополнительно для обнаружения и оперативного оповещения о возгорании в зеленом поясе вокруг города, установлены смотровые вышки, на которых дежурят лесники, оснащенные биноклем и связью.

«В период высокой пожарной опасности запрещается посещать физическим и юридическим лицам территорию зеленого пояса в целях исключения загораний. Также запрещается разжигание костров на территории садоводческих обществ», - отметил начальник управления государственного пожарного контроля Департамента по ЧС города Нур-Султан Еркин Отаргалымулы.

В случае нарушения физическими лицами вышеуказанных мер грозит штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге).

В качестве административного воздействия, с начала пожароопасного периода Департаментом полиции и Департаментом по ЧС составлено 368 административных протоколов, на общую сумму 2 млн 108 тысяч 591 тенге.

Всего же, за отчетный период по состоянию на 22 мая на территории столицы произошло 180 возгораний сухой растительности, общая площадь возгораний составила 80 267м2 (в 2020 году - 10 992 м2, прим.ред.).





Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана призывает придерживаться простых правил:

– будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня;

– пресекайте игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха. Объясните, что такая шалость может привести к серьезным последствиям;

– для предотвращения возгораний тополиного пуха коммунальным службам и КСК рекомендуется обратить внимание на своевременную чистку, уборку и проливку дворов, тротуаров, а также других мест скопления тополиного пуха;

– жителям частного сектора стоит позаботиться об уборке придомовых территорий;

- находясь на природе не бросать горящие спички и окурки, не допускать игр детей со спичками и с огнем, не использовать на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводить костры и не сжигать мусор вблизи строений.

- разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге.

- не оставляйте стеклотару и разбитое стекло. Начинающийся пожар тушите водой, пучками веток лиственных деревьев длиной до 2-х метров или забросайте землей.

«Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит исключить вероятность возникновения пожара и сохранит вашу жизнь и ваше имущество», - обратились в ДЧС Нур-Султана.