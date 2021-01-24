НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Споры о том, что в современном обществе традиционные СМИ теряют актуальность, не утихают по сей день. Отвечая вызовам нового времени, многие средства коммуникаций перешли в Instagram, Facebook, Telegram и другие источники информации. Именно такой способ охвата слушателей выбрало столичное радио «Астана», которое в этом году отмечает 22-летний юбилей. Люди настолько привыкли воспринимать радио только слухом, что по голосам ведущих сами создали некий образ «загадочного голоса». Но в наше время благодаря тем же социальным сетям радиоведущих можно не только услышать, но и увидеть, поговорить в прямом эфире, оставить комментарий и даже получить обратную связь. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в редакции радио «Астана» и поздравили коллег с Днем рождения. О том, как столичное радио захватывает новую аудиторию через социальные сети, читайте подробнее в нашем материале.

Радио «Астана» впервые прозвучало в эфире 19 января 1999 года. С того времени оно развивалось в унисон с молодой столицей. Слушателей стараются удивить свеобразной подачей информационно-аналитических программ, развлекательных шоу. Самые известные хиты на казахском и иностранном языках отражают музыкальную политику радио. Подстраиваясь под новый формат вещания, с 2013 года запускается видеотрансляция эфира. Через два года в прямом эфире прошел первый радиоконцерт. Сейчас уже программы и интервью с экспертами и звездами эстрады можно посмотреть на официальных страницах радио в Facebook и Youtube-канале.

Радио вещает на двух языках ежедневно с семи утра до часу ночи. Сейчас в эфир выходят такие программы, как: «Еңселі елорда», «Әлеумет тынысы», «Жаңғыру жолы», «Soyle KZ», «Медицина для всех», «Время деловых», «Право Знать», «Жұлдызды елорда», «Музыкальный дождь», а также развлекательные шоу «Біздің уақыт», «Қайырлытаңцы», «Live Bar», «ТО САМОЕ ШОУ».

«Радио «Астана» можно слушать на протяжении 18 часов на сайте https://qazradio.fm/, также мы доступны на просторах интернета. Сейчас радио можно не только слушать, но и смотреть. Все наши ведущие – активные пользователи социальных сетей, которые продвигают наш имидж, популяризируют в интернете. Именно в нашей работе социальные сети стали отличной пиар площадкой. Это хорошее средство информирования того, что будет транслировано в эфире нашего радио», - рассказала радиоведущая, продюсер Сымбат Талгаткызы.

Основная аудитория радио «Астана» – столичные жители, однако благодаря эффективному применению социальных сетей контингент увеличился. Люди из разных уголков планеты могут послушать столичное отечественное радио на официальном сайте радио.

«Сейчас пошла такая тенденция, что якобы традиционная журналистика постепенно вымирает, а новости можно посмотреть в социальных сетях. Однако там не всегда распространяется достоверная информация. В этом плане традиционные СМИ работают над каждой ошибкой. Вся информация поступает из профессиональных источников. В основном мы работаем над тем, чтобы как-то упростить получение информации простому обывателю», - отметила радиоведущая.

По ее словам, радио развивается в ногу со временем, активно используя новые платформы.

«Радио «Астана» в 1999 году запускалось по модели коммерческих радиостанций тех лет. То есть, ведущий был звукорежиссером, монтировал передачи, искусно усвоил навыки как аналогового, так и цифрового пульта. В наши дни ведущие вполне могут быть менеджерами и продюсерами своих программ. Они могу продавать авторский проект, привлекать потенциального рекламодателя. Все задаются вопросом, почему люди сидят в социальных сетях? Потому что они хотят высказаться, выплеснуть свои эмоции, поделиться своей радостью или мнением. Они хотят ощущать свое участие в общественной жизни. Мне кажется, прямой эфир на радио – это аудиовариант всех социальных сетей. То есть, современные радиошоу – альтернатива всем социальным сетям. Допустим мы обозначили тему, а слушатели высказывают свое мнение или даже сами инициируют какие-то идеи в эфире наших программ», - добавила Сымбат Талгаткызы, которая на протяжении многих лет вела разные шоу-программы и интерактивные передачи.

Вспоминая первые годы работы в коллективе радио, она рассказала о своей миссии, которой следовала многие годы - покорение столицы через радио.

«Радио «Астана» в то время «гремела» чуть ли не во всех чайниках, утюгах, пылесосах (смеется). Можно сказать, это было золотой эпохой радио. Мы были одной из редких государственных, к тому же молодежных радиостанций. В 2006 году я переехала из Алматы, где был огромный выбор радиостанций. И была удивилена тому, что в региональном масштабе работает молодежная радиостанция, на которой часто играет казахская музыка самых разных направлений. В тот период коммерческие, а значит, продвинутые радиостанции ставили песни на казахском языке только по ночам. Я помню была даже такая шутка «казахские ночи». И мне как умеренному патриоту такая тенденция не нравилась. А на радио «Астана» все было в пользу государственного языка. Именно эта политика привлекала меня», - поделилась продюсер.

Так, сама того не осознавая Сымбат Талгаткызы оказалась в плеаде тех звезд, которые были первыми ласточками среди казахоязычных радиоведущих. Это - Жанат Кабылдаулы, Калдыбек Жайсанбай, Сандугаш Сергазы, Данияр Есен, Жанар Сайлаубеккызы, которые на долгие годы покорили сердца радиослушателей.

«К сожалению, Жаната ага этим летом мы потеряли. Для нас он останется вечным учителем, мастером. Здесь хочу отметить, что такую уникальную радиостанцию открыла Эльмара Раева. Я навсегда запомнила ее слова после кастинга, в котором участвовало около трех тысяч человек в Алматы: «Дорогая моя, у тебя прекрасный тембр голоса и хорошая внешность. Но это – радио. Здесь важно иметь мозги. Если тебе есть, что сказать публике, то ты справишься с задачей. Если нет, можешь уже сейчас не терять время и идти, быть говорящей головой». Я приняла вызов и ни разу об этом не пожалела», - вспоминает радиоведущая.

В ходе нашей беседы Сымбат Талгаткызы ответила на вопрос о том, почему казахстанцы должны слушать радио «Астана».

«Мы предлагаем слушателям креативные шоу программы, где ведущие непосредственно работают в интерактивном режиме с аудиторией. Нас слушают, нам звонят, оставляют отзывы в социальных сетях. Мы стараемся стимулировать их на активное участие в жизни радио. Непосредственно устраиваем розыгрыши призов, конкурсы, поощрения. Однако радио «Астана» - не только шоу. Это государственное СМИ, которое работает в составе «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ». Во многих передачах мы отражаем политику, проводимую нашим Президентом. Все передачи готовят опытные редактора-ведущие как в прямом эфире, так и в формате аудиозаписи. В период пандемии, конечно, многие программы записывали заранее, чтобы не скопляться всем вместе в помещении. Этот формат работы был удобен тем, кто работает на радиостанции», - рассказала радиоведущая.

Однако, несмотря на жесткий локдаун и вспышку коронавирусной инфекции, некоторые передачи вещались в прямом эфире.

«Я считаю, что СМИ даже в такое время не должны прерывать свою работу. В период пандемии стало больше просветительских передач о медицине. Как вы знаете, распространялось много фейковых новостей. Чтобы опровергнуть их, с первых официальных источников подавали свежую информацию. Ребята, которые работали в прямом эфире, поддерживали дух слушателей. Телеканалы, радиостанции не спят. Для нас нет праздников, выходных, траура. Мы для того и предназначены, чтобы как-то участвовать в общественной жизни», - подчеркнула Сымбат Талгаткызы.

Как телевидению нужны новые лица, так и радио временами обновляет голоса.

«Если раньше радиоведущий был загадкой, сейчас все находится в открытом доступе. Кроме красивого голоса, для современного радиоведущего внешность и харизма тоже играют важную роль. Радиоведущий должен быть индивидуальной личностью с полным багажом знаний. Человек у микрофона должен иметь критическое мышление и позитивный настрой. В какой-то мере это должен быть артист, у которого есть определенный эфирный образ. Когда радиоведущий сидит за пультом, это все равно, что человек сидит за штурвалом самолета. Это – огромная ответственность. Ты выходишь в прямой эфир, но не знаешь на самом деле, чем закончится полет. Мы активно продвигаем ту идею, что есть сценарий, но не нужно привязываться к нему. Эфир должен быть свободным. А радиоведущий должен быть вольным в своем творческом полете», - отметила мастер словестного жанра.

Как мы уже отмечали ранее, радио «Астана» буквально на днях отметило свое 22-летие.

«22 года – возраст молодой красивой девушки и амбициозного парня. У нас большие планы на будущее. На радио приходит поколение начинающих звезд и в ногу со временем ребята предлагают новые идеи. Сейчас мы занимаемся воспитанием достойной себе замены», - добавила Сымбат Талгаткызы, которая из некогда молодой восходящей звездочки превратилась в авторитетного мастера эфира, креативного продюсера и идейного генератора радио. За чуткость, преданность к профессии и за любовь к своей аудитории в 2018 году она получила нагрудной знак «Отличник СМИ». Это еще раз доказывает тот факт, что если человек упорно трудится, преодолевает трудности, остается верным своей мечте, все цели реализуемы и осуществимы. Такое послание молодым, амбициозным ребятам шлет профессионал своего дела, мастер словесного искусства Сымбат Талгаткызы.

Сейчас на смену опытным радийщикам приходят молодые, амбициозные ведущие, которые находят новые пути для продвижения имиджа радио. К примеру, утреннее развлекательное шоу «Қайырлытаңцы» захватывает аудиторию через социальные сети и ежедневно делится рабочим процессом. Ведущие программы – Рамиль Беляков и Жулдыз Шабденова.

«Цепляем тем, что «Қайырлытанцы» – народное, позитивное шоу. Мы просыпаемся вместе с населением и на протяжении двух часов с 8:00 до 10:00 заряжаем их теплой энергетикой, дарим бодрый заряд на весь день. Человек едет в своей машине, включает нас и будто находится не один, а с друзьями. Есть отголосок традиционного, национального и чего-то современного. Таким образом, получается очень интересный микс», - отметила Жулдыз Шабденова.





На утреннюю программу радиоведущие подбирают позитивные новости, делятся интересными фактами в рубрике «Кайырлы факт».

«С утра человек не хочет грузить себя негативом. Поэтому подбираем самые курьезные, при этом те новости, которые у всех на слуху. Хочется быть не просто веселыми людьми, которые дарят настроение, а полезными, которые что-то подсказывают. Если вначале получали только пару сообщений от слушателей, сейчас их десятки. Один из самых приятных отзывов, который мне запомнился: «Мы слушаем вас всей семьей. Бывает, что происходят мелкие споры. Но мы все вместе утром садимся в машину, включаем радио «Астана» и словно ничего не случилось». Это действительно магия, когда ты можешь осчастливить многих людей. Это стоит того, чтобы просыпаться в 5:30 утра», - поделилась радиоведущая.

Жулдыз Шабденова активно делится в Insgaram, TikTok рабочими процессами.

«Не многие знают, как живут радиоведущие. Мы сами готовим выступления, тему, игры. Садимся за пульт, ставим новости. Сам процесс того, что сидишь за пультом – интересный и тяжелый. Это и стараюсь показать нашим слушателям. Благодаря социальным сетям радио даже процветает. В Tik Tokе подписана на американских радиоведущих, у которых многомиллионная аудитория. Они делают в принципе то, что делают в жизни, просто снимают все на камеру и выкладывают в социальные сети. Это многим интересно. Сейчас потихоньку идем к этому. Несмотря на вызовы времени, радио будет актуальным всегда. Пока есть машины, радио будет существовать. Не то, чтобы нас слушали люди только старой закалки. Нет, нас слушает и молодежь. Стараемся привлекать юных слушателей и привить любовь к радио, потому что радио все равно что-то магическое. Когда включаешь песню, загруженную на флешку, это одно. А когда неожиданно по радио передают твою любимую песню, тут уже получаешь особое удовольствие. Эти чувства не передать словами», - подчеркнула радиоведущая Жулдыз Шабденова.

В ходе нашего визита в редакцию радио «Астана» успели спросить специально для наших читателей об издержках и специфике профессии радиоведущего.

«Основная издержка – ранний подъем. Чтобы не случилось, нужно просыпаться в 6 утра. В 7:30 появиться в студии. Желательно ложиться спать до полуночи, чтобы с утра быть бодрым, свежим и с позитивным настроем вести программу. Радиоведущий должен знать, на какую тему можно пошутить, а на какую тему не стоит. Но в тоже время не стоит вести программу банально и скучно. Вот эту тонкую грань нужно прощупать: быть интересным и неназойливым», - отметил Рамиль Беляков.

В случае ведущего утренней программы, по его словам, главный инструмент – юмор.

«Некоторые важные серьезные известия, которых невозможно обойти стороной, нужно постараться донести через призму юмора, чтобы она не казалась такой печальной», - пояснил он.

В ходе нашей беседы Рамиль Беляков поделился золотыми правилами радиоведущего.

«Первое правило - личные переживания оставлять за пределами студии. Второе правило - всегда делать речевую разминку, чтобы звучать четко. Третье правило - быть всегда в приподнятом настроении, беседовать с аудиторией только с позитивом и юмором. Четвертое правило - задумываться о своей аудитории: кто тебя слушает, сколько им лет, о чем они думают сегодня. Наверное, нужно понимать, для кого ты вещаешь и что ты говоришь. Пятое правило – стараться быть в курсе всех новостей. Львиная доля наших слушателей – горожане. Поэтому нужно держать руку на пульсе», - обратился к будущим работникам радио Рамиль Беляков.

Он также отметил, что социальные сети помогают показать околорадийную жизнь ведущих.

«В Instagram мы показываем, как все обустроено в студии, как готовимся к эфиру, что делаем после эфира. В студии три телефона. Они начинают звонить одновременно, когда объявляем, что хотим поговорить, поиграть в прямом эфире с нашими слушателями. Чувствуя эту обратную связь, понимаешь, что радио актуально. Бывали случаи, когда я приболел, не вышел в эфир. Очень много людей писали: «Почему вас нет», «Без вас непривычно». В понедельник с утра нам пишут: «Жаль, что вы не вещаете в выходные дни. Без вас непривычно проводить утро». Что-то модно, а что-то вечно. В последние годы работы на радио, понимаю, что есть постоянные слушатели, которые ждут нашего эфира. Каждое утро мы получаем столько теплых и душевных сообщений от наших любимых слушателей. Нас благодарят за хорошо проведенный эфир, за подаренное настроение. Ты пропускаешь через себя эти сообщения и понимаешь, что людям это нужно. Можно слушать любую музыку. Но людям нравится включать радио и не знать, какая композиция будет следующей. Поэтому даже спустя много-много лет радио будет актуальным», - заключил радиоведущий Рамиль Беляков.