Как столичная медицина борется с распространением коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в инфекционных стационарах столицы пролечили 36 015 пациентов. Коронавирусная инфекция была выявлена у более 135 тысяч человек. Такие данные озвучили на отчетной коллегии горздрава по итогам деятельности за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Коллегия прошла под председательством заместителя акима города Берика Джакенова при участии вице-министра здравоохранения-главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой.
Как доложил руководитель Управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов, в прошлом году в пиковый период было задействовано 16 инфекционных стационаров с мощностью более 4 тысяч коек.
«Максимальная загруженность составляла 2 712 пациентов, или 69%, максимальная госпитализация за сутки – 358 человек. На амбулаторном наблюдении находилось почти 100 тысяч человек. В пиковый период в сутки на контроле находилось порядка 14 500 горожан. Амбулаторным пациентам медицинскую помощь оказывала 241 мобильная бригада», - сообщил Тимур Муратов.
На сегодня по городу проведено более 955 тыс. прививок 1 и 2 компонентом без учета вакцинации препаратом Pfizer.
«С 15 ноября, с момента начала вакцинации препаратом Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин 1 компонент прививки получили более 18 тысяч человек, 2 компонент – 15 743 лиц. С 22 ноября 2021 года стартовала ревакцинация, в рамках этой работы вакцину получили более 89 тысяч горожан», - добавил глава профильного ведомства.
Тимур Муратов отметил, что сейчас жители столицы стали бережно относиться к своему здоровью и поменяли отношение к вакцинации в положительную сторону.
На сегодня в городе для вакцинации и ревакцинации граждан прививочные пункты находятся в 26 организациях первичного звена, торговых комплексах («Абу Даби плаза», «Керуен», «Азия Парк») и в ЖД вокзале «Нурлы Жол».
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