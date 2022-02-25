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Как столичная медицина борется с распространением коронавирусной инфекции

25 Февраля 2022 19:00
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Как столичная медицина борется с распространением коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в инфекционных стационарах столицы пролечили 36 015 пациентов. Коронавирусная инфекция была выявлена у более 135 тысяч человек. Такие данные озвучили на отчетной коллегии горздрава по итогам деятельности за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Коллегия прошла под председательством заместителя акима города Берика Джакенова при участии вице-министра здравоохранения-главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой.

Как доложил руководитель Управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов, в прошлом году в пиковый период было задействовано 16 инфекционных стационаров с мощностью более 4 тысяч коек.

«Максимальная загруженность составляла 2 712 пациентов, или 69%, максимальная госпитализация за сутки – 358 человек. На амбулаторном наблюдении находилось почти 100 тысяч человек. В пиковый период в сутки на контроле находилось порядка 14 500 горожан. Амбулаторным пациентам медицинскую помощь оказывала 241 мобильная бригада», - сообщил Тимур Муратов.

На сегодня по городу проведено более 955 тыс. прививок 1 и 2 компонентом без учета вакцинации препаратом Pfizer.

«С 15 ноября, с момента начала вакцинации препаратом Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин 1 компонент прививки получили более 18 тысяч человек, 2 компонент – 15 743 лиц. С 22 ноября 2021 года стартовала ревакцинация, в рамках этой работы вакцину получили более 89 тысяч горожан», - добавил глава профильного ведомства.

Тимур Муратов отметил, что сейчас жители столицы стали бережно относиться к своему здоровью и поменяли отношение к вакцинации в положительную сторону.

На сегодня в городе для вакцинации и ревакцинации граждан прививочные пункты находятся в 26 организациях первичного звена, торговых комплексах («Абу Даби плаза», «Керуен», «Азия Парк») и в ЖД вокзале «Нурлы Жол».


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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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