Как столичная бизнесвумен создавала свой бренд одежды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Казахстане в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса» выделяются гранты предпринимателям на реализацию бизнес-идей. Обладателем такого гранта стала и Айгерим Абенова – социальный предприниматель, которая развивает бизнес в Нур-Султане. Накануне Международного женского дня она рассказала о том, насколько помогли полученные средства ее делу, и как сейчас оно развивается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Айгерим Абенова - социальный предприниматель, в столице она развивает швейное производство. К слову, продукция ее цеха сегодня представлена в крупных столичных магазинах, также есть заказы и из России.

«На сегодня мы занимаемся развитием швейного производства. Шьем массово женскую одежду. Цель нашего производства – развитие казахстанской легкой промышленности. Также мы создаем рабочие места для социально уязвимых слоев населения. В их числе люди с ограниченными возможностями, а также молодые специалисты, только окончившие колледж или другие учебные заведения. Когда мы начинали развивать швейное производство, столкнулись с тем, что на рынке оказалось очень мало специалистов. Поэтому мы решили обучать специалистов на швейном производстве сами», - рассказала Айгерим Абенова.

По словам предпринимателя, сотрудники цеха обучились кройке, шитью, сама Айгерим тоже проходила различные курсы во время карантина.

«Я считаю, что за легкой промышленностью Казахстана есть будущее. На средства гранта мы приобрели профессиональное швейное оборудование, специальное печатное оборудование, при помощи которого мы можем наносить изображения на наши изделия. Также мы приобрели профессиональный утюг, который тоже достаточно дорого стоит. На сегодня наша продукция успешно продается в торговых сетях, мы представлены в крупных магазинах нашего города. Мы также активно участвуем в различных выставках, представляем наш бренд. Также у нас сейчас есть клиенты из России. Это тоже считаю достижением, за такой небольшой период мы развиваем наш бренд и стараемся выпускать качественную и доступную продукцию», - подытожила бизнесвумен.

Стоит отметить, по поручению Главы государства на ежегодной основе из республиканского бюджета выделяются средства для поддержки субъектов малого предпринимательства. Прием заявок планируется в апреле 2022 года в режиме онлайн на цифровой платформе «Qoldau», при этом за месяц на официальном сайте акимата города www.gov.kz/memleket/entities/astana в разделе «Бизнес и предпринимательство» появится объявление об этом.

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