Как столица Казахстана превращается в безопасный город

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столица постоянно совершенствуется и развивается, чтобы астанчанам и иностранцам было комфортно жить. Комфорт – это, в первую очередь, безопасность. Только безопасные мегаполисы смогут превратиться в центр притяжения туристов, инвестиций и узнаваемости. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, как Астана превращается в безопасный город.

В рамках концепции вхождения Астаны в рейтинг 10 лучших городов мира до 2050 года, началась реализация проекта «Астана – безопасный город». Отметим, что это целая комплексная система комплексного обеспечения жизнедеятельности жителей столицы. Основная задача данного проекта – повышение уровня безопасности жителей и гостей города. Также перед разработчиками стояла задача – минимизировать количество преступлений в стране. Благодаря реализации данного проекта в Астане автоматизирована большая часть операций по анализу жизнедеятельности города. И все решения принимаются только на основе этого закона. Также отмечалось, что при системной реализации программы повысится не только уровень качества жизни граждан. Местные власти будут проинформированы о том, насколько удовлетворены жители работой городских служб.

Таким образом, для реализации пилотного проекта – системы комплексного обеспечения жизнедеятельности жителей столицы в жилых массивах, школах, на перекрестках и мостах компанией Астана Innovations было установлено 412 камер видеонаблюдения. Появление этих камер означает, что в столице все правонарушения в сфере дорожного движения, загрязнение окружающей среды, порча общественного имущества, будут поступать в центры оперативного управления. Уполномоченные органы, в свою очередь, примут все соответствующие меры для минимизации таких правонарушений.

Для системного комплексного обеспечения жизнедеятельности астанчан в качестве пилотного проекта были выбраны следующие участки: квадрат улиц Сыганак, Сауран, Алматы и проспект Кабанбай батыра. На этих участках установлены 113 камер видеонаблюдения.

С 2015 года началась работа по подключению к пилотному проекту системы комплексного обеспечения жизнедеятельности астанчан камер видеонаблюдения школ столицы. В шести школах города уже установлены 117 камер. В общественных местах функционируют 63 камеры видеонаблюдения.

Только по данным на 30 июня 2016 года, благодаря установленным на улицах и жилых домах камерам видеонаблюдения зафиксировано 2251 правонарушение. По итогам 2015 года зарегистрировано 4950 административных нарушений. После этого в эксплуатацию были запущены аппаратно-программные комплексы, которые предназначались для фиксации нарушений правил дорожного движения на улицах города. Благодаря установке таких аппаратно-программных комплексов зафиксировано более 9 тысяч нарушений правил дорожного движения.

В целом, как пояснили в столичном акимате, по состоянию на 22 августа 2023 года установлено более 27 тысяч камер на улицах, переулках города. Отметим, что все камеры интегрированы в Центр оперативного управления департамента полиции города Астаны. Благодаря реализации данного проекта удалось добиться положительных результатов. Смертности при дорожно-транспортных происшествиях снизилась на 48%. Это три человека на 100 тысяч населения. Количество административных правонарушений снизилось на 72%, а преступности – на 67%.

Как неоднократно отмечали местные власти, внедрение камер видеонаблюдения способствовало решению задач в сфере охраны правопорядка, обеспечению общественной безопасности. Все объекты здравоохранения и образования Астаны уже оснащены такими камерами видеонаблюдения.

Корреспондент МИА «Казинформ» в прошлом году провела анализ по эффективности программы «Безопасный город». Справедливости ради надо отметить, что на 71% снизились преступления, совершенные в общественных местах. Также на 71% снизилось количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, парках, скверах. А раскрываемость преступлений уголовного и административного характера увеличилось в два раза.

Что касается дорожной безопасности, то показатели следующие. Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 36%. Количество погибших снизилось на 50%. Количество травмированных снизилось на 24%.

Жители столицы отмечали, что внедрение данного проекта повлияло на повышение культуры вождения, качества управления городской транспортной сферой, эффективность действий органов полиции по предупреждению правонарушений и оказанию оперативной помощи гражданам.

Также программа «Безопасный город» улучшила информационное обеспечение дежурных частей правоохранительных органов города с целью сбора и фиксации информации о ситуации на улицах и в общественных местах. Это также позволило усилить контроль над оперативной обстановкой города на общественно‐политических, спортивных и других массовых мероприятиях, на улицах, площадях, местах скопления людей, транспорта и во дворах.

В целом система обработки данных проекта позволяет организовать максимально эффективные работы при различных условиях. Это автоматизирует большую часть операций по анализу жизнедеятельности города, дает принимать более точные решения.

Ранее в Караганде подвели итоги трехлетней программы «Безопасный город». В рамках данного проекта в шахтерской столице уже установлено 2726 камер видеонаблюдения, что позволило значительно уменьшить число правонарушении и ДТП на улицах города. По словам директора по развитию Научно-производственного объединения «Перспектива» Нурканата Айдильдина, современные камеры значительно выросли в качественном показателе в разрезе последних 5 лет. Улучшилась сьемка при плохом освещении и в ночное время суток. Также значительные изменения перетерпели габариты – они уменьшились.

Опираясь на темпы развития Цифровой отрасли Казахстана, спикер отметил, что мы значительно выросли и в аспекте программного обеспечения. В наши дни огромный поток видеоматериала обрабатывает уже не человек.