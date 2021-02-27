Как стимулировать работу НПО, рассказал Рахим Ошакбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор центра прикладных исследований «Талап», член Национального совета общественного доверия Рахим Ошакбаев прокомментировал деятельность неправительственных организаций, а также ответил, что нужно для стимулирования их работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня отмечается небольшой профессиональный праздник для неправительственных организаций. В целом, в Казахстане достаточно давно осуществляется осмысленная, эффективная политика по стимулированию неправительственных организаций. Есть институциональная среда в виде Гражданского альянса Казахстана как объединение НПО. Центром гражданских инициатив выделяется определенные деньги, совершенствуется гранатовый механизм для того, чтобы существовало и в итоге мы имеем достаточно широкий большой региональный распределенный сектор гражданского общества, который все больше вносит вклад в общественно-политическую жизнь, совершенствование законодательства, так и в решении социальных проблем», - рассказал Рахим Ошакбаев в рамках встречи министра информации и общественного развития с представителями НПО в Нур-Султане.

Он также сообщил, какие вопросы подняли представители НПО в ходе встречи с министром. По информации Рахима Ошакбаева, в этом году должен состояться гражданский форум.

«Был очень большой разговор в отношении текущих традиционных, семейных ценностей, что роль НПО в первую очередь должна быть сфокусирована на просвещении и оказании поддержки и помощи людям в регионах, сельской местности. Мы надеемся, что в этом году пройдет большой гражданский форум, где мы сможем подвести итоги большой работы, проводимой НПО, и наметить планы на будущее», - сказал общественный деятель.

Он отметил, что для стимулирования НПО выделяются гранты через Центр поддержки гражданских инициатив.

«Гранты выделяются небольшие. На конкурсной основе независимые эксперты оценивают качество заявок, идею, возможности НПО. В целом, есть выигрывавшие, есть проигравшие. Каждый год механизм совершенствуется. Сейчас можно констатировать, что механизм выделения грантов более-менее отвечает запросам. Но нет предела совершенству. Есть сектора и темы грантовых исследований, которые стоили бы охватить в дальнейшем», - считает Р. Ошакбаев.

Ранее сообщалось, что министр информации и общественного развития РК Аида Балаева сегодня провела встречу с представителями НПО в рамках Всемирного дня неправительственных организаций.