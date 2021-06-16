Как стать поставщиками услуг в рамках подушевого финансирования кружков и секций
«В первую очередь на платформе Artsport.edu.kz должен быть сформирован список поставщиков, готовых организовать работу творческих кружков», - пояснила Кумис Сеитова.
Было отмечено, что для того, чтобы попасть в данный список потенциальному поставщику необходимо:
подать заявку на портале, к заявке прикрепляются следующие документы:
1) для индивидуального предпринимателя: номер (НИКАД) уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
2) правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, находящееся в собственности заявителя и (или) ином законном основании (со сроком использования не менее 1 года к дате подачи заявления) для использования под организацию деятельности творческого кружка;
3) утвержденная поставщиком учебная программа, содержащая:
цели и задачи учебной программы;
прогнозируемые творческие результаты;
содержание занятий по степеням обучения;
описание материально-технического оснащения для обеспечения занятий;
график проведения занятий;
планируемый график проведения внутренних мероприятий, в том числе конкурсных (соревновательных), отчетных мероприятий и открытых уроков для законных представителей ребенка;
сведения об индивидуальном инвентаре и экипировке детей, необходимых для проведения занятий;
утвержденный поставщиком регламент посещения творческого кружка;
4) список сотрудников, привлекаемых для проведения занятий с детьми.
Также предоставляется пакет документов на каждого сотрудника поставщика, который будет привлекаться к проведению занятий в кружках: Это такие документы как:
1) индивидуальный идентификационный номер, ФИО (при его наличии);
2) документы, подтверждающие профессиональный творческий профиль одним из следующих способов:
наличие высшего и профессионального (среднего специального, среднего профессионального) образования по направлениям культуры или искусства;
наличие успешно завершенных курсов подготовки или переподготовки кадров в области культуры или искусства по профильному виду творчества;
3) сертификат согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан, от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-269/2020 «Об утверждении Правил оказания первой помощи лицами без медицинского образования, в том числе прошедшими соответствующую подготовку и Стандарта оказания первой помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21814), выданный не позднее 24 месяцев к дате подачи заявления;
4) справка о наличии либо отсутствии судимости, выданная не позднее 10 (десяти) календарных дней к дате подачи заявления;
5) справка о состоянии/не состоянии на диспансерном наблюдении в наркологической организации, выданная не позднее 10 (десяти) календарных дней к дате подачи заявления;
6) справка о состоянии/не состоянии на диспансерном наблюдении в психоневрологической организации, выданная не позднее 10 (десяти) календарных дней к дате подачи заявления;
7) справка (о состоянии/несостоянии на диспансерном учете больных туберкулезом) со специализированной противотуберкулезной организации, выданная не позднее 10 (десяти) календарных дней к дате подачи заявления.
«В случае представления полного и правильного пакета документов, согласно требованиям оператор включает поставщика в список поставщиков государственного творческого заказа», - добавила Кумис Сеитова.