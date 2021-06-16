Как стать поставщиками услуг в рамках подушевого финансирования кружков и секций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как предприниматели могут стать поставщиками услуг в рамках подушевого финансирования кружков и секций в рамках госзаказа, рассказала заместитель председателя Комитета культуры МКС РК Кумис Сеитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь на платформе Artsport.edu.kz должен быть сформирован список поставщиков, готовых организовать работу творческих кружков», - пояснила Кумис Сеитова.

Было отмечено, что для того, чтобы попасть в данный список потенциальному поставщику необходимо:

подать заявку на портале, к заявке прикрепляются следующие документы:

1) для индивидуального предпринимателя: номер (НИКАД) уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, находящееся в собственности заявителя и (или) ином законном основании (со сроком использования не менее 1 года к дате подачи заявления) для использования под организацию деятельности творческого кружка;

3) утвержденная поставщиком учебная программа, содержащая:

цели и задачи учебной программы;

прогнозируемые творческие результаты;

содержание занятий по степеням обучения;

описание материально-технического оснащения для обеспечения занятий;

график проведения занятий;

планируемый график проведения внутренних мероприятий, в том числе конкурсных (соревновательных), отчетных мероприятий и открытых уроков для законных представителей ребенка;

сведения об индивидуальном инвентаре и экипировке детей, необходимых для проведения занятий;

утвержденный поставщиком регламент посещения творческого кружка;

4) список сотрудников, привлекаемых для проведения занятий с детьми.

Также предоставляется пакет документов на каждого сотрудника поставщика, который будет привлекаться к проведению занятий в кружках: Это такие документы как:

1) индивидуальный идентификационный номер, ФИО (при его наличии);

2) документы, подтверждающие профессиональный творческий профиль одним из следующих способов:

наличие высшего и профессионального (среднего специального, среднего профессионального) образования по направлениям культуры или искусства;

наличие успешно завершенных курсов подготовки или переподготовки кадров в области культуры или искусства по профильному виду творчества;

3) сертификат согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан, от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-269/2020 «Об утверждении Правил оказания первой помощи лицами без медицинского образования, в том числе прошедшими соответствующую подготовку и Стандарта оказания первой помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21814), выданный не позднее 24 месяцев к дате подачи заявления;

4) справка о наличии либо отсутствии судимости, выданная не позднее 10 (десяти) календарных дней к дате подачи заявления;

5) справка о состоянии/не состоянии на диспансерном наблюдении в наркологической организации, выданная не позднее 10 (десяти) календарных дней к дате подачи заявления;

6) справка о состоянии/не состоянии на диспансерном наблюдении в психоневрологической организации, выданная не позднее 10 (десяти) календарных дней к дате подачи заявления;

7) справка (о состоянии/несостоянии на диспансерном учете больных туберкулезом) со специализированной противотуберкулезной организации, выданная не позднее 10 (десяти) календарных дней к дате подачи заявления.

«В случае представления полного и правильного пакета документов, согласно требованиям оператор включает поставщика в список поставщиков государственного творческого заказа», - добавила Кумис Сеитова.



